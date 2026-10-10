18 người ở Quảng Ngãi nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì

Chiều 10/10, Chi cục An toàn thực phẩm (Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi) có báo cáo về vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn phường Cẩm Thành.

Theo báo cáo, sáng cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng, Bệnh viện Đa khoa khu vực Sơn Tịnh và Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận hàng chục bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại điểm bán bánh mì Bà Được (vỉa hè số 12 đường Duy Tân, phường Cẩm Thành).

Điểm bán do bà Nguyễn Thị Thúy làm chủ xe bánh mì, thuộc loại hình kinh doanh thức ăn đường phố.

Nhiều người nhập viện sau khi ăn bánh mì ở Quảng Ngãi.

Qua khai thác dịch tễ, trong khoảng thời gian từ 9 - 18h ngày 9/10, 18 bệnh nhân đã mua và sử dụng bánh mì có nhân tại địa điểm trên. Khoảng 15h cùng ngày, bệnh nhân đầu tiên xuất hiện các triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy nhiều lần, nôn, sốt. Những người còn lại lần lượt có biểu hiện tương tự và được đưa đến các cơ sở y tế cấp cứu, điều trị.

Anh Mai Văn Quyền (35 tuổi, trú xã Đông Sơn) cho biết khoảng 19h ngày 9/10, sau khi ăn bánh mì khoảng 4 giờ, anh bắt đầu đau bụng, nôn mửa, đi ngoài nhiều lần. Tình trạng không thuyên giảm, cơ thể mệt lả nên sáng 10/10, gia đình đưa anh đến bệnh viện cấp cứu.

Tương tự, gia đình ông Võ Văn Vương (trú xã Mỏ Cày) có 8 người cùng ăn bánh mì vào chiều 9/10. Sau bữa ăn, từng người lần lượt xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy và phải nhập viện điều trị.

Ngay sau khi nhận thông tin, Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, các bệnh viện, UBND phường Cẩm Thành và các đơn vị liên quan tiến hành điều tra.

Theo khai báo của bà Nguyễn Thị Thúy, các loại tương ớt, rau, nước sốt,... dùng cho bánh mì được chế biến tại nhà ở số 275 Phan Bội Châu (phường Cẩm Thành). Tại địa điểm này cũng sản xuất bánh mì ổ và có đăng ký hộ kinh doanh lò bánh mì Bà Được, do ông Phan Tại Anh Tiến làm chủ hộ kinh doanh.

Mỗi ngày, điểm bán hoạt động từ khoảng 5 - 19h, kinh doanh khoảng 350 ổ bánh mì có nhân. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, bà Thúy chưa chứng minh được các thủ tục pháp lý liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm.

Theo khai báo, chả lụa được mua từ hộ kinh doanh Phạm Thị Mỹ Hạnh; ớt tươi mua tại chợ; rau mua từ bà Nghĩa tại chợ đầu mối nông sản; các loại gia vị và thịt mua tại chợ Quảng Ngãi; chà bông mua từ TP.HCM.

Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận cơ sở sử dụng bếp gia đình để chế biến các loại thực phẩm làm nhân bánh mì. Khu vực đi vào bếp phải đi ngang qua nhà vệ sinh của gia đình, cửa nhà vệ sinh nằm gần cửa khu vực bếp.

UBND phường Cẩm Thành đã niêm phong toàn bộ mẫu thực phẩm còn lại tại điểm bán bánh mì Bà Được, đồng thời đề nghị cơ sở tạm ngừng kinh doanh để chờ kết luận của cơ quan chức năng.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi phối hợp các đơn vị liên quan đã lấy 13 mẫu thực phẩm và 9 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, xác định nguyên nhân vụ việc.

Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, đến thời điểm hiện tại, các cơ sở y tế trên địa bàn đã tiếp nhận, điều trị 18 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng điều trị 13 ca, Bệnh viện Đa khoa khu vực Sơn Tịnh 3 ca và Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh 2 ca.