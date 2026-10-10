18 người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì

Ngày 10/10, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, các cơ sở y tế trên địa bàn đang điều trị 18 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì.

Trong đó, 13 người được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng, 3 người tại Bệnh viện đa khoa khu vực Sơn Tịnh và 2 người tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi.

Bác sĩ Bệnh viện đa khoa Phúc Hưng thăm khám cho bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm. Ảnh: Phúc Hưng

Các bệnh nhân nhập viện với triệu chứng nôn ói, tiêu chảy, mất nước. Sau khi tiếp nhận, các cơ sở y tế đã tiến hành truyền dịch, sử dụng thuốc và điều trị cho bệnh nhân.

Qua khai thác thông tin ban đầu, nhiều bệnh nhân cho biết trước đó đã ăn bánh mì mua tại một cơ sở kinh doanh ở phường Cẩm Thành.

Ngay sau khi ghi nhận vụ việc, Sở Y tế Quảng Ngãi đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm để xác định nguyên nhân.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.