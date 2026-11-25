Sau khi hoàn thành dự án mở rộng đoạn từ ngã tư Phú Sơn đến cầu Đống, Đại lộ Lê Lợi - một trong những trục giao thông quan trọng của đô thị trung tâm tỉnh Thanh Hóa đã khoác lên mình diện mạo mới khang trang, hiện đại. Không chỉ mở rộng không gian giao thông, công trình còn tạo điểm nhấn trong chỉnh trang đô thị, tăng cường kết nối khu vực trung tâm với các vùng phía Tây và Cảng Hàng không Thọ Xuân.