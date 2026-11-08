18 ngày đêm truy bắt 4 phạm nhân trốn trại

Ẩn nấp trong một bi bê tông chứa nước trên đồi núi khu vực Suối Thơm, xã Bắc Khánh Vĩnh, Hồ Văn Tình - phạm nhân cuối cùng trong 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 đã bị lực lượng chức năng bắt giữ chiều 7-11. Cuộc truy bắt 4 phạm nhân khép lại sau 18 ngày đêm với sự tham gia của hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ. Giữa địa hình rừng núi hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, các lực lượng kiên trì bám địa bàn, lần theo từng dấu vết, đồng thời nhận được sự hỗ trợ tích cực từ người dân, bảo đảm an toàn cho người dân và lực lượng làm nhiệm vụ.

Lần theo dấu vết giữa rừng thẳm

Các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động xuyên rừng, truy bắt các phạm nhân trốn trại.

Chiều 21-10, trong lúc lao động cải tạo tại Phân trại số 1, Trại giam A2 (xã Diên Lâm), 4 phạm nhân đã bỏ trốn, gồm: Hồ Văn Tình (sinh năm 2002, đăng ký thường trú tỉnh Gia Lai), đang chấp hành án 20 năm tù về 2 tội “Giết người” và “Mua bán trái phép chất ma túy”; Lữ Văn Toàn (sinh năm 1995, đăng ký thường trú tỉnh Thanh Hóa), đang chấp hành án 20 năm tù về tội “Giết người”; Lê Văn Cường (sinh năm 1994, đăng ký thường trú tỉnh Phú Thọ), đang chấp hành án 10 năm tù về 2 tội “Trộm cắp tài sản” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; Võ Hoàng Duy (sinh năm 1999, đăng ký thường trú tỉnh Gia Lai), đang chấp hành án 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Việc 4 phạm nhân cùng bỏ trốn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh, trật tự, đe dọa an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Chân dung 2 phạm nhân (từ trái sang): Lê Văn Cường, Lữ Văn Toàn.

Chân dung 2 phạm nhân (từ trái sang): Hồ Văn Tình, Võ Hoàng Duy.

Ngay sau khi nhận được đề nghị hỗ trợ, Công an tỉnh Khánh Hòa khẩn trương triển khai các phương án truy bắt, huy động lực lượng, phương tiện nghiệp vụ, phối hợp với Trại giam A2 và chính quyền địa phương tổ chức rà soát, khoanh vùng, kiểm soát các địa bàn liên quan.

Ngày 22-10, Trại giam A2 khởi tố vụ án hình sự về tội “Trốn khỏi nơi giam”, đồng thời ra quyết định truy nã đặc biệt 4 phạm nhân. Công tác truy tìm được triển khai khẩn trương, kết hợp rà soát địa bàn, kiểm soát các tuyến giao thông và tiếp nhận thông tin từ cơ sở.

Rạng sáng 24-10, trong quá trình kiểm soát các tuyến giao thông, Tổ Cảnh sát giao thông Diên Khánh - Khánh Vĩnh thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh dừng kiểm tra một xe khách tại khu vực trước trụ sở Công an xã Nam Khánh Vĩnh, trên Quốc lộ 27C. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện Lê Văn Cường đang trên xe và xác định đây là phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2. Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, đối tượng được bàn giao cho đơn vị chức năng.

Công tác truy tìm tiếp tục được triển khai đối với 3 phạm nhân còn lại đang lẩn trốn, tập trung vào những khu vực rừng núi hiểm trở. Tối 28-10, Võ Hoàng Duy bị bắt giữ tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm.

Bước sang tháng 11, những cơn mưa rừng trút xuống khiến đường đi trơn trượt, tầm nhìn bị hạn chế. Dù vậy, các cán bộ, chiến sĩ vẫn kiên trì bám chốt, duy trì hoạt động truy tìm. “Dù phải dầm mình trong mưa lạnh, chúng tôi vẫn quyết tâm vây bắt tất cả các đối tượng đã bỏ trốn”, một chiến sĩ trẻ thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 7 (Bộ Công an) chia sẻ.

Phạm nhân Lữ Văn Toàn lúc bị bắt.

Đến rạng sáng 3-11, lực lượng chức năng bắt giữ Lữ Văn Toàn tại khu vực rừng núi Cây Cày, thôn Suối Cau, xã Bắc Khánh Vĩnh. Còn Hồ Văn Tình tiếp tục lẩn trốn. Công an tỉnh đã tăng cường lực lượng, mở rộng phạm vi tìm kiếm, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương vận động người dân cung cấp thông tin về đối tượng.

Khép vòng vây cuối cùng

Trong quá trình truy bắt, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an tỉnh Khánh Hòa, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Trại giam A2 và các lực lượng liên quan được huy động. Các khu vực núi Hòn Dữ (xã Diên Lâm), rừng núi Cây Cày thuộc thôn Suối Cau, khu vực Suối Thơm (xã Bắc Khánh Vĩnh) cùng những địa bàn lân cận được tập trung rà soát.

Các cán bộ chiến sĩ Cảnh sát cơ động siết chặt vòng vây .

Các cán bộ, chiến sĩ tập trung lực lượng về khu vực núi Hòn Dữ để vây bắt phạm nhân trốn trại.

Địa hình đồi núi hiểm trở, bị chia cắt; những cánh rừng keo tiếp giáp rừng tự nhiên, cây cối rậm rạp khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều trở ngại. Các tổ công tác chia thành nhiều hướng, liên tục bám địa bàn, tuần tra cả ngày lẫn đêm.

Không chỉ có lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đoàn thể, lực lượng vũ trang và người dân địa phương cũng tích cực phối hợp. Những thông tin do người dân cung cấp trở thành nguồn hỗ trợ quan trọng, giúp các tổ công tác xác định hướng di chuyển và khoanh vùng đối tượng giữa địa bàn tìm kiếm rộng lớn.

Các manh mối về Hồ Văn Tình dần được xác định khi người dân địa phương cung cấp thông tin đối tượng tiếp tục di chuyển quanh khu vực Lữ Văn Toàn vừa bị bắt giữ. Từ đó, lực lượng chức năng tập trung rà soát, siết chặt các hướng tiếp cận và bố trí chốt kiểm soát tại những tuyến đường ra vào khu vực nghi vấn.

Lực lượng chức năng dẫn giải Hồ Văn Tình xuống núi.

Đến 16 giờ 10 phút ngày 7-11, Hồ Văn Tình bị phát hiện, bắt giữ khi đang ẩn nấp trong một bi bê tông chứa nước trên đồi núi khu vực Suối Thơm, xã Bắc Khánh Vĩnh. Phạm nhân cuối cùng bị bắt giữ, khép lại 18 ngày đêm truy tìm 4 đối tượng trốn khỏi Trại giam A2.

Trong quá trình truy xét, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng đã ăn măng rừng để sinh tồn trong những ngày lẩn trốn.

Ngay trong chiều 7-11, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa đã gửi thư cảm ơn các lực lượng và Nhân dân tham gia hỗ trợ công tác truy bắt. Trong thư, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận tinh thần mưu trí, dũng cảm, không quản ngại khó khăn, hiểm nguy của cán bộ, chiến sĩ; đồng thời đánh giá cao những nguồn tin quan trọng do người dân cung cấp, góp phần đẩy nhanh quá trình truy xét.

Theo Giám đốc Công an tỉnh, quá trình vây bắt bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân và cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ. Sau 18 ngày đêm kiên trì bám địa bàn, lần theo dấu vết giữa rừng sâu, cả 4 phạm nhân đã bị bắt giữ. Kết quả này một lần nữa khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang và là minh chứng cho thế trận lòng dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.