Sáng 17-11, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông (xã Chư Prông), Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai trang trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại điểm cao E7, H5 (nay thuộc xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai).

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: P.D

Tham dự buổi lễ, về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các xã khu vực Chư Prông và đông đảo nhân dân.

Về phía Trung ương và Quân khu có Thiếu tướng Cao Xuân Thắng - Phó Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội kiêm Giám đốc BHXH Quân đội, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; Thiếu tướng Trần Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu 5 cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.

Hành trình đưa các anh trở về

Trong không khí trang nghiêm, tiếng chuông ngân lên như lời gọi thiêng liêng gửi đến những người đã nằm lại nơi chiến trường xưa. Các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Dẫu hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng sự hy sinh của các anh vẫn luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân khắc ghi.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (bên phải) và các đại biểu thực hiện nghi thức thỉnh chuông. Ảnh: P.D

Trên cơ sở kết quả rà soát, chuẩn hóa dữ liệu kết luận địa bàn, bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và nguồn tin do người dân cung cấp tại làng Sơr (xã Ia Boòng), từ ngày 26-7 đến 24-9, Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ huy Quân sự xã tổ chức tìm kiếm, quy tập được 18 hài cốt liệt sĩ tại khu vực điểm cao E7, H5.

Thượng tá Hoàng Viết Ngọc - Chính trị viên Đội K52 - cho biết: Trong 18 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, có 5 hài cốt đã xác định được tên nhưng chưa rõ vị trí. Quá trình tìm kiếm, lực lượng còn phát hiện nhiều di vật như dép cao su, bút, tăng võng...

Công tác tìm kiếm, cất bốc được cán bộ, chiến sĩ thực hiện hết sức thận trọng, tỉ mỉ, tuân thủ nghiêm các quy trình. Toàn bộ di vật tìm thấy cùng các hài cốt đều được thống kê, thu thập và bảo quản chu đáo. Đặc biệt, các mẫu sinh phẩm đã được lấy theo quy định để phục vụ công tác giám định ADN, từng bước xác định danh tính các liệt sĩ.

Các em thiếu nhi thực hiện nghi thức dâng hoa cho 18 liệt sĩ. Ảnh: P.D

Đối với những người từng đi qua chiến tranh, chứng kiến đồng đội ngã xuống, giây phút đón các liệt sĩ trở về càng mang ý nghĩa đặc biệt. Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Kpă Ó xúc động chia sẻ: Khi nghe tin các lực lượng tìm thấy hài cốt liệt sĩ, bà vô cùng xúc động. Dù không cùng đơn vị nhưng tất cả đều là đồng chí, đồng đội, cùng chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chung niềm xúc động, chị Hoàng Thị Chinh - Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông bày tỏ niềm tự hào khi được tham gia sự kiện trang trọng, giàu ý nghĩa của địa phương.

“Đây cũng là dịp để thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về những hy sinh, mất mát của cha anh, từ đó tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, xung kích, tình nguyện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao” - chị Chinh cho hay.

Các đại biểu dâng hoa, dâng hương tại đài tưởng niệm liệt sĩ. Ảnh: P.D

Cựu chiến binh Vũ Xuân Bá (thôn Hợp Hòa, xã Chư Prông) cũng không giấu được sự nghẹn ngào khi tham dự buổi lễ. Ông mong muốn các lực lượng chức năng tiếp tục nỗ lực tìm kiếm để ngày càng có thêm nhiều hài cốt liệt sĩ được đưa về an nghỉ tại nghĩa trang, không còn phải nằm lại đơn độc giữa núi rừng.

Không ai bị lãng quên

Chư Prông, Ia Boòng là vùng đất gắn liền với những năm tháng chiến đấu oanh liệt của chiến trường Tây Nguyên - nơi từng chứng kiến biết bao trận đánh khốc liệt cùng những mất mát, hy sinh to lớn và tinh thần chiến đấu kiên cường của quân và dân ta.

Từ khắp mọi miền quê, những người lính đã hội tụ về đây, sát cánh cùng đồng bào các dân tộc Tây Nguyên chiến đấu, bảo vệ từng tấc đất quê hương.

Các anh đã gửi lại nơi này tuổi thanh xuân, những hoài bão còn dang dở và cả những ước mơ bình dị của cuộc đời. Sự hy sinh cao cả ấy đã góp phần làm nên độc lập, tự do cho Tổ quốc, để hôm nay và mai sau, các thế hệ được sống trong hòa bình, được học tập, lao động và dựng xây quê hương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch xúc động đọc điếu văn. Ảnh: P.D

Trong điếu văn tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch - Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh - xúc động nhấn mạnh: “Mỗi hài cốt được tìm thấy là thêm 1 người lính được trở về. Mỗi phần mộ được an táng là thêm 1 địa chỉ để đồng bào, đồng đội và các thế hệ hôm nay, mai sau tưởng nhớ, tri ân.

Chúng ta cũng hiểu rằng, hành trình ấy vẫn chưa trọn vẹn khi còn những liệt sĩ chưa được tìm thấy, những người chưa xác định được danh tính và những gia đình vẫn đang chờ đợi tin tức người thân. Bởi vậy, trách nhiệm tìm kiếm, xác định danh tính và đưa các anh trở về vẫn phải được tiếp nối bằng tất cả sự tận tâm, nghĩa tình và trách nhiệm”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, sự tri ân thiết thực và ý nghĩa nhất đối với các anh hùng liệt sĩ không chỉ được thể hiện qua những nghi lễ tưởng niệm trang trọng, mà còn phải được cụ thể hóa bằng những việc làm trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức và toàn xã hội.

Đó là sự quan tâm, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống các gia đình chính sách, người có công; kiên trì tìm kiếm, quy tập những hài cốt liệt sĩ còn nằm lại trên các chiến trường; gìn giữ những giá trị lịch sử và trao truyền ký ức hào hùng cho thế hệ mai sau.

Trên hết, lòng biết ơn phải được tiếp nối bằng quyết tâm xây dựng quê hương Gia Lai và đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hòa bình và phát triển, để những hy sinh cao cả của các anh tiếp tục được vun đắp thành những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống hôm nay.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (bên phải) thực hiện nghi thức di chuyển liệt sĩ về vị trí an táng. Ảnh: P.D

Buổi lễ khép lại trong không khí trang nghiêm, thành kính và đầy xúc động. 18 hài cốt liệt sĩ được an táng trong sự tiễn đưa của các đại biểu, đồng đội và nhân dân.

Từng nắm đất được nhẹ nhàng vun đắp, từng vòng hoa được kính cẩn dâng lên như lời tri ân sâu nặng gửi đến những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hành trình trở về của các anh khép lại nhưng sự tri ân, tưởng nhớ và trách nhiệm của những người đang sống sẽ còn được tiếp nối mãi mãi.

Các chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện nghi lễ an táng. Ảnh: P.D

Các đại biểu rải hoa lên các phần mộ. Ảnh: P.D

Nghi lễ an táng các hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Phạm Quý

Người dân thắp hương lên phần mộ các liệt sĩ. Ảnh: P.D