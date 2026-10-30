18 giọng ca xuất sắc vào Chung kết Tiếng hát Phát thanh - Truyền hình Cà Mau

Từ đam mê đến khát vọng toả sáng

Với nhiều thí sinh, Hội thi không chỉ là sân chơi để tranh tài mà còn là cơ hội thể hiện niềm đam mê, giao lưu, học hỏi và thử sức trên sân khấu nghệ thuật quy mô cấp tỉnh.

Thí sinh đầu tư trang phục, lựa chọn ca khúc phù hợp cho phần thi diễn.

Khởi động với 140 thí sinh đến từ các địa phương, đơn vị trong tỉnh, qua vòng tuyển chọn, 74 thí sinh xuất sắc được chọn vào vòng Bán kết với 4 buổi thi diễn. Tại đây, các thí sinh tự chọn ca khúc thuộc 4 dòng nhạc: truyền thống cách mạng, nhạc trẻ, Bolero và ca khúc mang âm hưởng dân ca.

Mỗi thí sinh mang đến sân khấu một màu sắc riêng, thể hiện khả năng ca hát, kỹ thuật xử lý tác phẩm và sự đầu tư cho từng tiết mục. Không chỉ chú trọng chất giọng, nhiều thí sinh còn thể hiện sự sáng tạo trong cách chọn bài, phong cách biểu diễn và trang phục, tạo nên sự đa dạng cho các đêm thi.

Thí sinh Lê Kính Duy (xã Tân Ân) lần thứ 3 tham gia Hội thi Tiếng hát Phát thanh - Truyền hình Cà Mau.

Thí sinh Lê Kính Duy (xã Tân Ân) hào hứng chia sẻ: “Đây là lần thứ 3 em tham gia Hội thi Tiếng hát Phát thanh - Truyền hình. Qua mỗi lần thi, em học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ những nhận xét, đánh giá của Ban Giám khảo và cố vấn chuyên môn, giúp bản thân trưởng thành hơn. Khi biết sân chơi quen thuộc này trở lại, em rất hào hứng và quyết định đăng ký tham gia ngay”.

Thí sinh Trần Thị Nhẹ (Sở Nông nghiệp và Môi trường) thể hiện ca khúc “Đêm Gành Hào nhớ điệu Hoài lang”.

Lần đầu thử sức tại sân khấu lớn cấp tỉnh, thí sinh Trần Thị Nhẹ (Sở Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, chị từng tích cực tham gia các phong trào văn nghệ từ thời sinh viên tại Đại học Cần Thơ. Đến với Hội thi năm nay, chị ưu tiên chọn những ca khúc thuộc thể loại yêu thích, đồng thời phù hợp với quãng giọng của mình. Với chị, đây là cơ hội để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm biểu diễn và làm phong phú thêm trải nghiệm nghệ thuật của bản thân.

Thí sinh Thái Anh Tài (phường Tân Thành) sôi động với ca khúc “Gạt đi nước mắt”.

Trong khi đó, thí sinh Thái Anh Tài (phường Tân Thành) thể hiện sự linh hoạt trong lựa chọn ca khúc qua từng vòng thi. Nếu ở vòng tuyển chọn, Anh Tài chọn bài hát “Mẹ tôi” để thể hiện chất giọng nội lực và chiều sâu cảm xúc, thì tại vòng Bán kết, anh trở về với sở trường nhạc trẻ qua ca khúc “Gạt đi nước mắt”. Sự thay đổi này giúp nam thí sinh thể hiện cá tính trẻ trung, năng động và tạo dấu ấn riêng trên sân khấu.

Thí sinh Võ Nguyên Phúc (xã Sông Đốc) chọn trang phục Nhật Bình, kết hợp ca khúc mang âm hưởng văn hoá truyền thống trong phần thi.

Đáng chú ý, nhiều thí sinh còn khéo léo đưa các yếu tố văn hoá truyền thống vào phần trình diễn, thể hiện tình yêu và ý thức gìn giữ bản sắc dân tộc. Thí sinh Võ Nguyên Phúc (xã Sông Đốc) chia sẻ: “Hôm nay em chọn mặc trang phục Nhật Bình - một nét cổ phục của Việt Nam, và thể hiện ca khúc ‘Mái đình làng biển’ của nhạc sĩ Nguyễn Cường. Đây là bài hát mang âm hưởng ca trù kết hợp hiện đại, khắc hoạ chủ quyền thiêng liêng của đất nước từ xưa đến nay. Em hy vọng qua cuộc thi có thể góp phần lan toả tình yêu văn hoá Việt Nam đến mọi người”.

Sẵn sàng cho vòng tranh tài quyết định

Đồng hành cùng các thí sinh trong suốt vòng Bán kết là Hội đồng Giám khảo gồm: Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Linh Quốc, Chi hội trưởng Chi hội Âm nhạc tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo; NSƯT Đoàn Thị Kim Cúc và Nhạc sĩ Đặng Sơn Thuỷ. Với kinh nghiệm chuyên môn, các thành viên Hội đồng Giám khảo đã đưa ra những nhận xét, góp ý cụ thể, giúp thí sinh nhìn nhận ưu điểm, hạn chế và hoàn thiện kỹ năng biểu diễn qua từng phần thi.

Hội đồng Giám khảo theo dõi, đánh giá từng phần trình diễn của thí sinh.

Nhận xét về chất lượng thí sinh năm nay, Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Linh Quốc nhắn nhủ: “Bước vào vòng Chung kết, đòi hỏi các bạn phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Các bạn cần lựa chọn bài hát thực sự phù hợp với chất giọng của mình, chú ý đến cao độ và quãng giọng có tương thích hay không. Bên cạnh đó, mỗi bài hát là một câu chuyện riêng; các bạn phải biết cách kể câu chuyện ấy bằng chính trái tim và giọng hát của mình, đó có thể là câu chuyện về tình yêu quê hương, đất nước. Hãy đọc thật kỹ lời ca và đào sâu cách xử lý để chạm đến cảm xúc người nghe”.

Ban Tổ chức theo dõi, cổ vũ các thí sinh trong đêm thi Bán kết.

Khép lại vòng Bán kết với 73 phần thi diễn, qua quá trình làm việc nghiêm túc, Hội đồng Giám khảo đã chọn 18 giọng ca xuất sắc nhất bước vào vòng Chung kết.

Ở vòng thi quyết định, mỗi thí sinh sẽ trình diễn 2 ca khúc thuộc 2 phong cách khác nhau. Trong đó, 1 ca khúc bắt buộc thuộc dòng nhạc truyền thống cách mạng, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và truyền thống hào hùng của dân tộc; ca khúc còn lại do thí sinh tự chọn nhằm thể hiện sở trường và dấu ấn cá nhân.

Ban nhạc Biển Sáng đồng hành cùng thí sinh trong quá trình tập luyện và biểu diễn.

Vòng Chung kết Hội thi Tiếng hát Phát thanh - Truyền hình tỉnh Cà Mau năm 2026 sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ, ngày 11 và 12/11/2026 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình Cà Mau (CTV) và livestream trên các nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình Cà Mau./.