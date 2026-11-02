18 giọng ca sẵn sàng bước vào Chung kết Tiếng hát Phát thanh – Truyền hình Cà Mau

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Nhà báo Lâm Hồ Sỹ, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau ghi nhận và đánh giá cao sức lan toả của Hội thi. Sau một thời gian gián đoạn, sự trở lại của Hội thi Tiếng hát Phát thanh – Truyền hình Cà Mau đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo bạn trẻ đam mê âm nhạc trên địa bàn tỉnh, cùng sự đồng hành, cổ vũ của khán giả xem truyền hình.

Nhà báo Lâm Hồ Sỹ, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau, phát biểu tại buổi gặp mặt.

Nhấn mạnh yêu cầu chuyên môn ở chặng đường sắp tới, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau lưu ý, vòng Chung kết đòi hỏi chất lượng nghệ thuật và tính chuyên nghiệp cao hơn các vòng thi trước. Ban Tổ chức khuyến khích thí sinh lựa chọn những ca khúc thực sự phù hợp với chất giọng, đồng thời khai thác tốt cảm xúc để chạm đến trái tim người nghe.

Nhà báo Lâm Hồ Sỹ mong muốn các thí sinh chủ động sắp xếp công việc cá nhân, tập trung cho Hội thi, từ luyện tập, chuẩn bị trang phục, ý tưởng dàn dựng đến khi bước lên sân khấu. Mỗi thí sinh cần nỗ lực, cống hiến hết mình để mang đến những phần trình diễn tốt nhất.

Các thí sinh gặp gỡ Ban Tổ chức, trao đổi những nội dung cần chuẩn bị trước vòng Chung kết.

Tại buổi gặp mặt, 18 thí sinh đã tiến hành bốc thăm thứ tự biểu diễn và nhận lịch thi diễn chính thức. Theo kế hoạch, vòng Chung kết sẽ diễn ra trong 2 ngày, 11 và 12/11.

Các thí sinh bốc thăm lựa chọn thứ tự biểu diễn tại vòng Chung kết.

Ở vòng thi này, mỗi thí sinh phải hoàn thành 2 phần thi riêng biệt. Trong đó, ca khúc bắt buộc thuộc dòng nhạc truyền thống cách mạng, đòi hỏi sự hào hùng, giàu cảm xúc và thể hiện niềm tự hào dân tộc. Với ca khúc tự chọn, thí sinh có cơ hội thể hiện màu sắc cá nhân, kỹ thuật thanh nhạc và gu thẩm mỹ âm nhạc riêng.

Các thí sinh ghi hình clip giới thiệu bản thân, chuẩn bị cho vòng Chung kết.

Để giúp thí sinh có sự chuẩn bị tốt nhất, Ban Tổ chức đã xây dựng lịch luyện tập cụ thể. Từ ngày 7 - 9/11, các thí sinh sẽ làm việc trực tiếp và ghép nhạc cùng ban nhạc chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, thí sinh còn tham gia ghi hình các clip ngắn giới thiệu bản thân, giúp khán giả có thêm thông tin và hiểu rõ hơn về từng gương mặt trước vòng Chung kết.

Nhà báo Ngô Minh Toàn, Phó Giám đốc Thường trực Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau, chia sẻ, động viên các thí sinh trước vòng thi quan trọng.

Với sự chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ chức cùng tinh thần quyết tâm của 18 thí sinh, vòng Chung kết Hội thi Tiếng hát Phát thanh – Truyền hình Cà Mau lần thứ I năm 2026 hứa hẹn mang đến cho khán giả tỉnh nhà những phần tranh tài hấp dẫn, giàu cảm xúc./.