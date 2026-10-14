18 đội tham gia Giải bóng đá nam thanh niên.

Giải đấu, thu hút 18 đội, gần 250 cầu thủ đến từ các xã, phường và đơn vị trên địa bàn tỉnh. Các đội chia thành 6 bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm chọn các đội nhất bảng và 2 đội nhì bảng có thành tích cao nhất vào thi đấu tứ kết, bán kết và chung kết.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia giải.

Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu đã chính thức diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng, mang đến cho người xem những pha bóng đẹp mắt và kịch tính. Giải đấu diễn ra từ ngày 14-19/10, tại sân 3/2, phường Tô Hiệu.

Trấn thi đấu giữa đội bóng xã Mai Sơn và xã Muổi Nọi.