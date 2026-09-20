18 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông tuần tới

Trong thời điểm thương mại điện tử và kinh tế số ngày càng được xác định là những động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế, bài toán nguồn nhân lực đang trở thành một trong những điểm nghẽn cần sớm tháo gỡ. Không chỉ thiếu về số lượng, thị trường còn thiếu đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ, dữ liệu, logistics số, marketing số và các mô hình kinh doanh mới.