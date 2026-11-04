18 địa phương có chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường quốc tế

Clip: Lễ công bố chương trình Go Global - Cùng doanh nghiệp vươn ra thế giới, sáng 4-11. Thực hiện: PHÚC HẬU

Thông tin trên được Thứ trưởng Bộ Công thương Lương Hoàng Thái nêu tại Diễn đàn Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam 2026, do Bộ Công thương tổ chức sáng 4-11 tại Hà Nội, với chủ đề “Go Global - Cùng doanh nghiệp vươn ra thế giới”.

Các chương trình hành động của địa phương được ban hành trong năm 2026, triển khai theo Quyết định số 626/QĐ-TTg ngày 6-4-2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ trưởng Bộ Công thương Lương Hoàng Thái phát biểu khai mạc diễn đàn. Ảnh: HOÀNG HÒA

Theo Thứ trưởng Lương Hoàng Thái, sự chủ động của địa phương có vai trò quan trọng đối với kết quả triển khai chương trình Go Global. Các địa phương cần cụ thể hóa chương trình hành động, lựa chọn ngành hàng, lĩnh vực có tiềm năng, gắn hoạt động hỗ trợ với lợi thế sản xuất và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Theo ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương), chương trình Go Global giai đoạn 2026-2030 đặt mục tiêu đào tạo 10.000 lượt doanh nghiệp về đầu tư, kinh doanh toàn cầu; tư vấn, xây dựng kế hoạch vươn ra quốc tế cho 1.000 doanh nghiệp.

Chương trình cũng đặt mục tiêu hỗ trợ chuyên sâu 100 doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài, trong đó có 30 doanh nghiệp thực hiện theo phương thức mua bán, sáp nhập (M&A).

Đối với hoạt động tham gia chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, chương trình phấn đấu hỗ trợ 100 doanh nghiệp, trong đó tối thiểu 20 doanh nghiệp lớn thuộc các ngành mũi nhọn, chiến lược của Việt Nam.

Trong lĩnh vực thương mại điện tử xuyên biên giới, mục tiêu là hỗ trợ 100 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trên các sàn, trong đó ít nhất 10 doanh nghiệp đạt doanh thu xuất khẩu trực tuyến trên 10 triệu USD.

Lễ công bố chương trình Go Global - Cùng doanh nghiệp vươn ra thế giới, sáng 4-11. Ảnh: PHÚC HẬU

Điểm mới trong định hướng của Go Global là hỗ trợ doanh nghiệp lựa chọn con đường quốc tế hóa phù hợp với năng lực và nguồn lực.

Chương trình không chỉ hướng đến mở rộng xuất khẩu hàng hóa mà còn hỗ trợ kinh doanh số xuyên biên giới, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, đầu tư và thiết lập hiện diện thương mại ở nước ngoài thông qua thành lập văn phòng, chi nhánh, công ty, liên doanh hoặc M&A.

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái nhấn mạnh, doanh nghiệp Việt Nam phải chủ động chuẩn bị năng lực để vươn ra thị trường quốc tế. Hành trình này không có công thức chung: Nhà nước sẽ giữ vai trò kiến tạo môi trường, kết nối nguồn lực; địa phương chủ động tổ chức thực hiện; doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể tạo ra giá trị.

Bộ Công thương đề nghị các địa phương chủ động triển khai chương trình Local Go Global, lựa chọn ngành hàng và lĩnh vực có tiềm năng. Quá trình triển khai cần được đánh giá bằng kết quả thực tế và nhân rộng những mô hình hiệu quả.