Theo ban tổ chức, mùa giải năm nay có 4 cự ly thi đấu gồm 5km, 10km, 21km và 42km, phù hợp với nhiều nhóm đối tượng, từ người mới tham gia chạy bộ đến các vận động viên chuyên nghiệp.

Đáng chú ý, giải tiếp tục duy trì Nhãn Thế giới (World Athletics Label Road Race), danh hiệu được ghi nhận đối với các giải chạy đáp ứng những tiêu chuẩn quốc tế về chuyên môn, tổ chức và chất lượng đường chạy. Đây cũng là giải marathon đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam đạt danh hiệu này.

Một trong những yếu tố tạo nên sức hấp dẫn của giải là cung đường chạy ven vịnh Hạ Long. Điểm xuất phát và về đích đặt tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh, trên đường Trần Quốc Nghiễn, phường Hạ Long. Các vận động viên có cơ hội chinh phục những cung đường ven biển, hòa mình vào không gian đô thị hiện đại và chiêm ngưỡng cảnh quan của Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.

18.000 vận động viên chinh phục cung đường marathon bên vịnh Hạ Long. Ảnh: Sở VHTTDL Quảng Ninh

Cung đường này từng được tạp chí Runner’s World UK giới thiệu trong danh sách 50 đường chạy đẹp nhất hành tinh. Lợi thế cảnh quan không chỉ mang đến trải nghiệm đặc biệt cho người tham gia mà còn góp phần tạo nên dấu ấn riêng của giải trong hệ thống các sự kiện marathon quốc tế.

Về chất lượng chuyên môn, mùa giải 2026 có sự góp mặt của nhiều vận động viên thành tích cao trong nước và quốc tế. Đáng chú ý là các chân chạy Elite đến từ Kenya, quốc gia nổi tiếng với những vận động viên hàng đầu ở các cự ly chạy đường dài. Sự hiện diện của các vận động viên quốc tế được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng cạnh tranh, tạo nên những cuộc đua hấp dẫn ở các cự ly dài.

Để bảo đảm giải đấu diễn ra an toàn, Ban tổ chức đã hoàn tất công tác chuẩn bị về chuyên môn, đường chạy và các điều kiện phục vụ vận động viên. Lực lượng y tế gồm 160 bác sĩ, điều dưỡng và nhân lực hỗ trợ, cùng 7 xe cứu thương chuyên dụng, sẵn sàng chăm sóc sức khỏe, cấp cứu và xử lý các tình huống phát sinh. Công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông và cứu hộ cũng được triển khai với sự phối hợp của các lực lượng chức năng.

Về chất lượng chuyên môn, mùa giải 2026 có sự góp mặt của nhiều vận động viên thành tích cao trong nước và quốc tế. Ảnh: Sở VHTTDL Quảng Ninh

Không chỉ là hoạt động thể thao quy mô lớn, Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long còn được kỳ vọng tạo cú hích cho du lịch địa phương. Sự tham gia của hàng nghìn vận động viên quốc tế cùng người thân, bạn bè mở ra cơ hội quảng bá các sản phẩm du lịch, dịch vụ lưu trú, ẩm thực và điểm đến của Quảng Ninh.

Diễn ra trong chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch hướng tới Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), giải đấu góp phần lan tỏa hình ảnh Hạ Long như một điểm đến kết hợp giữa thể thao, thiên nhiên và trải nghiệm di sản.

Qua đó, Quảng Ninh kỳ vọng thúc đẩy du lịch thể thao, đa dạng hóa sản phẩm du lịch và hướng tới mục tiêu đón khoảng 23 triệu lượt khách trong năm 2026.