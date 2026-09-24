17h ngày 24/9: Cập nhật bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất

Ảnh minh họa (AI).

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 gần mốc 17h

Bảng tổng sắp gần mốc 17h nhất có thể đối chiếu đầy đủ được cập nhật lúc 16h10 ngày 24/9. Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu với 72 HCV, trong khi chủ nhà Nhật Bản đứng thứ hai.

Ở mốc 16h10, Việt Nam đứng thứ 19 với 1 HCV, 1 HCB và 13 HCĐ. Sau đó, Trần Minh Trí giành thêm HCĐ cử tạ hạng 65kg nam, nâng thành tích của Việt Nam lên 1 HCV, 1 HCB, 14 HCĐ, tổng 16 huy chương.

Rowing mang về 4 HCĐ trong ngày 24/9

Rowing là môn thi đấu nổi bật nhất của Việt Nam trong ngày 24/9 với 4 HCĐ.

Buổi sáng, Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui và Dư Thị Bông giành HCĐ thuyền bốn nữ một mái chèo. Đến chiều, Trần Thị Tú Uyên - Phạm Thị Bích Ngọc giành HCĐ thuyền đôi nữ hai mái chèo; Đinh Thị Hảo - Phạm Thị Huệ giành HCĐ thuyền đôi nữ một mái chèo; bộ tứ Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt và Nguyễn Phú giành HCĐ thuyền bốn nam.

Việt Nam đã có những kết quả nào đến 17h?

Các kết quả rowing đã được xác nhận trong chiều 24/9; đội tuyển NARAKA: Bladepoint Việt Nam cũng giành HCĐ sau trận bán kết với Thái Lan.

Trần Minh Trí đạt 139kg cử giật, 170kg cử đẩy, tổng cử 309kg, qua đó giành HCĐ hạng 65kg nam.

Một số nội dung đã thi, đang chờ xác nhận kết quả đầy đủ

Lịch thi đấu chính thức trong ngày ghi nhận các nội dung trên lần lượt diễn ra lúc 15h19, 15h55 và 16h30 theo giờ Việt Nam.

Lịch thi đấu đáng chú ý của Việt Nam sau 17h

Việt Nam còn nhiều nội dung tranh huy chương tối 24/9

Sau khi có thêm HCB của Đinh Văn Tâm cùng loạt HCĐ từ rowing, eSports và cử tạ, tâm điểm của Đoàn Thể thao Việt Nam chuyển sang điền kinh và thể dục dụng cụ.

Ở điền kinh, Vũ Thị Ngọc Hà và Nguyễn Thị Hường tranh chung kết nhảy ba bước nữ lúc 17h44; Nguyễn Thị Oanh và Lê Thị Tuyết thi chung kết 10.000m nữ lúc 19h25. Đội tiếp sức 4x400m hỗn hợp cũng đã vượt qua vòng loại để góp mặt ở chung kết vào buổi tối.

Thể dục dụng cụ còn Nguyễn Văn Khánh Phong tranh chung kết vòng treo nam lúc 18h25.

Báo và Phát thanh, truyền hình Lào Cai sẽ tiếp tục cập nhật...