176 vận động viên tranh tài tại Giải Pickleball Queens Đà Nẵng 2026

CEO Phan Thị Thanh Truyền (Madam Truyền) - Nhà tài trợ chính giải đấu tham gia thi đấu tại giải. Ảnh: BẢO LÂM

Giải đấu diễn ra trong ngày 25/10 với hai nội dung đôi nữ 4.3 và đôi nữ 4.6. Trong đó, nội dung đôi nữ 4.3 có 96 vận động viên, chia thành 48 cặp thi đấu 103 trận; nội dung đôi nữ 4.6 có 80 vận động viên, chia thành 40 cặp thi đấu 79 trận.

Ở nội dung đôi nữ 4.3, các cặp vận động viên được chia thành 12 bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm để chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng vào vòng tiếp theo.

Nội dung đôi nữ 4.6 có 10 bảng, áp dụng thể thức tương tự. Các trận vòng bảng thi đấu 11 điểm/set, trong khi các trận bán kết và chung kết thi đấu 15 điểm/set.

Theo ông Võ Anh Kha, Trưởng ban tổ chức giải, Pickleball Queens Đà Nẵng 2026 là sân chơi dành riêng cho phụ nữ có niềm đam mê với môn pickleball. Giải đấu được tổ chức với mong muốn phát triển phong trào tập luyện, thi đấu pickleball trong nữ giới, đồng thời tạo cơ hội giao lưu, kết nối giữa các vận động viên.

Ban tổ chức trao quà lưu niệm cho bà Madam Truyền (bên trái) - nhà tài trợ chính của giải đấu. Ảnh: BẢO LÂM

Ban tổ chức cùng nhà tài trợ chính của giải đấu trao quà cho các vận động viên tham dự giải. Ảnh: BẢO LÂM

Madame Truyền cho biết giải đấu hướng đến việc lan tỏa Pickleball, bộ môn thể thao đang phát triển mạnh trên toàn cầu.

Vận động viên ra sức thi đấu tại giải. Ảnh: BẢO LÂM