176 triệu đồng hỗ trợ sinh viên Trường ĐH Kiên Giang gặp tai nạn giao thông

PGS.TS Nguyễn Trung Cang, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang, trao tiền vận động hỗ trợ cho gia đình sinh viên.

Ngày 6/11, Trường Đại học Kiên Giang tổ chức thăm hỏi, trao 176 triệu đồng hỗ trợ sinh viên Cao Kim Thảo, Khoa Thông tin và Truyền thông, đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) sau tai nạn giao thông nghiêm trọng. Đây là số tiền do Đoàn khoa Thông tin và Truyền thông vận động từ các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm.

Tại bệnh viện, PGS.TS Nguyễn Trung Cang, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang, đã trực tiếp thăm hỏi, động viên Thảo và gia đình. Đồng thời, đại diện nhà trường trao toàn bộ số tiền 176 triệu đồng nhằm hỗ trợ gia đình trang trải chi phí điều trị, giúp em có thêm điều kiện vượt qua giai đoạn khó khăn.

PGS.TS Nguyễn Trung Cang, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang, thăm hỏi và động viên gia đình sinh viên tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Trước đó, Thảo không may gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, bị vỡ đốt sống cổ, liệt tứ chi và nhiều lần ngưng tim trong quá trình chuyển viện. Gia đình em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cha làm nghề chạy xe ôm, mẹ giặt đồ thuê, thu nhập bấp bênh, trong khi chi phí điều trị và phẫu thuật rất lớn.

Trước hoàn cảnh của sinh viên, Đoàn khoa Thông tin và Truyền thông đã phát động kêu gọi các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ. Qua vận động, Đoàn khoa tiếp nhận được 176 triệu đồng.

Hiện Đoàn khoa Thông tin và Truyền thông vẫn tiếp tục tiếp nhận sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm. Số tiền vận động thêm sẽ được nhà trường chuyển đến gia đình Thảo sau khi em xuất viện.

Nhà trường tiếp tục kêu gọi các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm chung tay đóng góp, hỗ trợ sinh viên Cao Kim Thảo và gia đình vượt qua khó khăn; đồng thời khuyến khích sinh viên tích cực tham gia các loại hình bảo hiểm, đặc biệt là bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn, nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính khi không may gặp rủi ro.

Đoàn Khoa Thông tin và Truyền thông (Đoàn Trường Đại học Kiên Giang) đã phát đi Thư ngỏ về việc vận động hỗ trợ đoàn viên Cao Kim Thảo gặp tai nạn giao thông đang trong tình trạng nguy kịch. Gia đình em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, rất mong nhận được sự sẻ chia của các nhà hảo tâm và cộng đồng để Thảo có thêm cơ hội tiếp tục điều trị. Thông tin liên hệ hỗ trợ: Danh Thế Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khoa Thông tin và Truyền thông; điện thoại: 0358784971.

Thư ngỏ của Đoàn Khoa Thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Kiên Giang.