176 đại biểu dự phiên trù bị Đại hội Hội Nhà báo TPHCM lần thứ I

Dự đại hội có các đồng chí: Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM; Phạm Thị Ngọc Bích, Trưởng Văn phòng đại diện Hội Nhà báo Việt Nam tại TPHCM.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ, khai mạc đại hội. Ảnh: VĂN MINH

Đây là đại hội đầu tiên của Hội Nhà báo TPHCM sau khi hợp nhất, kiện toàn tổ chức. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2026; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp đột phá cho nhiệm kỳ 2026-2031; bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình đại hội. Ảnh: VĂN MINH

Tại phiên trù bị, đại hội bầu Đoàn Chủ tịch gồm 9 thành viên, gồm các đồng chí: Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM; Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM; Dương Vũ Thông, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TPHCM; các Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Nhà báo TPHCM Phan Đức Hiền, Lê Hữu Phước, Lý Việt Trung; Mai Ngọc Phước, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM; Nguyễn Thanh Quang, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM, Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM; Lê Minh Tùng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Truyền thông thuộc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM.

Đại hội cũng bầu Đoàn Thư ký gồm 2 thành viên, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 2 thành viên; thông qua quy chế làm việc và nghe báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình đại hội. Ảnh: VĂN MINH

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Tấn Phong nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2020-2026 diễn ra trong bối cảnh nhiều biến động. Đội ngũ người làm báo thành phố đã vượt qua khó khăn do dịch bệnh, thách thức của chuyển đổi số, áp lực cạnh tranh thông tin trên không gian mạng và yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Trong bối cảnh đó, Hội Nhà báo TPHCM cùng các cấp hội đã đổi mới hoạt động, tổ chức nhiều chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ, chăm lo đời sống hội viên; nâng cao uy tín Giải Báo chí thành phố, phát huy hiệu quả các giải thưởng, diễn đàn nghề nghiệp và tích cực tham gia hoạt động xã hội, từ thiện. Những hoạt động này góp phần xây dựng đội ngũ người làm báo thành phố bản lĩnh, trách nhiệm, nhân văn.

Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: VĂN MINH

Đồng chí Nguyễn Tấn Phong đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, đóng góp những ý kiến tâm huyết, thiết thực, xuất phát từ yêu cầu phát triển của báo chí thành phố và tổ chức hội trong giai đoạn mới.

Đại hội đã xem xét phương án nhân sự, bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 13 ủy viên. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành khóa I bầu Ban Thường vụ gồm 6 ủy viên, Ban Kiểm tra gồm 3 ủy viên; bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội và Trưởng Ban Kiểm tra.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: VĂN MINH

Đại hội cũng ra mắt đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII, gồm 33 đại biểu chính thức và 1 đại biểu đương nhiên.

Theo chương trình, phiên chính thức diễn ra sáng 14-10. Đại hội tiếp tục thảo luận mục tiêu, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới, thông qua nghị quyết và ra mắt Ban Chấp hành Hội Nhà báo TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031.