175 người tham gia hiến máu tình nguyện tại Cụm Đoàn Than vùng Uông Bí - Đông Triều

Vừa qua, tại Công ty CP Than Vàng Danh, Cụm Đoàn Than vùng Uông Bí - Đông Triều tổ chức chương trình “Hiến máu tình nguyện”, chào mừng thành lập thành phố Quảng Ninh và hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936 - 12/11/2026).

Chương trình thu hút 175 đoàn viên, cán bộ, công nhân viên, người lao động thuộc các đơn vị trong Cụm Đoàn Than vùng Uông Bí - Đông Triều đăng ký tham gia. Riêng Công ty CP Than Vàng Danh có 74 cán bộ, đoàn viên, người lao động hưởng ứng.

Hoạt động thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình và truyền thống tương thân tương ái của cán bộ, đoàn viên, người lao động ngành Than. Mỗi đơn vị, cá nhân tham gia đều góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị, qua đó chung tay hỗ trợ người bệnh.

Không chỉ mang ý nghĩa nhân đạo, chương trình còn góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa “Kỷ luật và Đồng tâm”, tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng của tuổi trẻ ngành Than.

Thông qua hoạt động, đoàn viên, người lao động các đơn vị trong Cụm Đoàn Than vùng Uông Bí - Đông Triều tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, góp phần xây dựng hình ảnh người thợ mỏ không chỉ tích cực trong lao động sản xuất mà còn giàu lòng nhân ái, trách nhiệm với xã hội.