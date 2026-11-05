175 ca ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Quảng Ngãi: Phạt chủ cơ sở gần 90 triệu đồng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Ngọc Sâm vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Thúy (58 tuổi, trú phường Cẩm Thành; chủ xe bánh mì Bà Được).

Theo đó, bà Thúy bị xử phạt tổng cộng 85,75 triệu đồng về hai hành vi vi phạm quy định an toàn thực phẩm. Cụ thể, xử phạt 750.000 đồng đối với hành vi để thức ăn không được che đậy ngăn chặn bụi bẩn, có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập.

Hành vi sản xuất, chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên, cụ thể là 175 người, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, bị xử phạt 85 triệu đồng.

Chủ cơ sở bánh mì Bà Được ở Quảng Ngãi bị phạt gần 90 triệu đồng sau vụ 175 người ngộ độc thực phẩm.

Ngoài phạt tiền, chủ xe bánh mì Bà Được còn bị đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh, cung cấp thực phẩm trong thời hạn 4 tháng. Chủ cơ sở còn bị buộc tiêu hủy toàn bộ thực phẩm vi phạm, gồm 2kg chả heo, 7 lít nước sốt, 3kg pate, 0,5kg chà bông, 0,5kg ớt rim và 30 ổ bánh mì. Đồng thời, bà Thúy phải chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm, khám và điều trị đối với những người bị ngộ độc.

Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 30 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt. Quyết định xử phạt xác định bà Thúy có một tình tiết giảm nhẹ là tự nguyện bồi thường thiệt hại cho những người bị ngộ độc thực phẩm; không có tình tiết tăng nặng.

Trước đó, từ ngày 9 đến ngày 10/10, nhiều người sau khi ăn bánh mì Bà Được trên vỉa hè đường Duy Tân (phường Cẩm Thành) xuất hiện các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, sốt và phải nhập viện điều trị. Số ca ngộ độc lên tới 175 người.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi phối hợp các đơn vị liên quan đã lấy 13 mẫu thực phẩm và 9 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, xác định nguyên nhân vụ việc. Đến ngày 16/10, Viện Pasteur Nha Trang thông báo kết quả kiểm nghiệm 13 mẫu thực phẩm lấy tại tiệm bánh mì Bà Được. Theo đó, 12/13 mẫu thực phẩm dương tính với Salmonella spp gồm rau, chả thịt heo, chà bông, nước sốt, ớt tương, bánh mì và bơ. Riêng một mẫu chả thịt heo âm tính với Salmonella spp. Riêng 9 mẫu bệnh phẩm có 4 mẫu dương tính với Salmonella spp, gồm hai mẫu của bệnh nhân 12 tuổi, một mẫu của bệnh nhân 33 tuổi và một mẫu của bệnh nhân 65 tuổi.

Tổng cộng, 175 ca ngộ độc sau khi ăn bánh mì Bà Được.

Ngày 27/10, đại diện cơ sở bánh mì Bà Được tổ chức buổi làm việc để chi trả tiền bồi thường cho 175 người bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì. Tại buổi làm việc, đại diện cơ sở gửi lời xin lỗi đến những người bị ảnh hưởng, đồng thời thông báo phương án thanh toán phần viện phí còn lại sau khi trừ những khoản đã được bảo hiểm y tế chi trả. Một số người đồng ý nhận tiền và ra về. Tuy nhiên, nhiều người không chấp nhận phương án này, khiến buổi làm việc kéo dài và liên tục xảy ra tranh cãi.

Theo những người phản đối, mức chi trả chưa tương xứng với những tổn hại về sức khỏe, thu nhập và ngày công lao động bị mất trong thời gian điều trị. Việc chỉ thanh toán phần viện phí mà bảo hiểm y tế không chi trả là chưa thỏa đáng. Họ cho rằng hậu quả của vụ ngộ độc không chỉ là chi phí điều trị mà còn ảnh hưởng đến công việc, thu nhập và cuộc sống sau khi xuất viện.