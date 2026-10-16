175 ca nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì vỉa hè: Kết quả xét nghiệm thế nào?

Liên quan đến vụ hàng trăm người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì Bà Được (vỉa hè số 12 đường Duy Tân, phường Cẩm Thành), Viện Pasteur Nha Trang thông tin kết quả kiểm nghiệm 13 mẫu thực phẩm do ngành Y tế Quảng Ngãi gửi đến.

Bánh mì Bà Được tạm ngừng kinh doanh từ ngày 10/10.

Theo Viện Pasteur Nha Trang, các mẫu được tiếp nhận lúc 8h50 ngày 11/10, có tem niêm phong. Kết quả cho thấy 12/13 mẫu thực phẩm dương tính với Salmonella spp, trong 25g mẫu, gồm rau, chả thịt heo, chà bông, nước sốt, ớt tương, bánh mì và bơ.

Riêng một mẫu chả thịt heo âm tính với Salmonella spp. Ngoài Salmonella, kết quả kiểm nghiệm còn ghi nhận một số chỉ tiêu vi sinh khác.

Mẫu rau có chỉ số Escherichia coli (E. coli) ở mức 3,8 × 10² CFU/g; một mẫu chả thịt heo có E. coli ở mức 2,6 × 10³ CFU/g và Staphylococcus aureus ở mức 1,4 × 10³ CFU/g. Đáng chú ý, mẫu bơ có chỉ số E. coli lên tới 1,8 × 10⁴ CFU/g.

Ở các chỉ tiêu còn lại, phần lớn mẫu có kết quả Bacillus cereus dưới 10 CFU/g; E. coli và Staphylococcus aureus ở một số mẫu cũng dưới 10 CFU/g.

Salmonella là vi khuẩn có thể gây nhiễm khuẩn đường ruột, với những triệu chứng thường gặp như tiêu chảy, đau bụng, sốt, buồn nôn và nôn. Bệnh có thể diễn biến nghiêm trọng hơn ở trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có sức đề kháng yếu.

Việc phát hiện Salmonella trong hầu hết mẫu thực phẩm là kết quả đáng chú ý trong quá trình điều tra. Tuy nhiên, kết quả kiểm nghiệm thực phẩm chưa đủ để kết luận mẫu nào là nguyên nhân trực tiếp gây ra vụ nghi ngộ độc.

Theo báo cáo của Chi cục An toàn thực phẩm (Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi) chiều 10/10 về vụ việc, sáng cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng, Bệnh viện Đa khoa khu vực Sơn Tịnh và Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận hàng chục bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại điểm bán bánh mì Bà Được.

Theo khai thác dịch tễ, trong khoảng thời gian từ 9 - 18h ngày 9/10, 18 người đã mua và sử dụng bánh mì có nhân tại địa điểm trên. Khoảng 15h cùng ngày có người đầu tiên xuất hiện các triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy nhiều lần, nôn, sốt. Những người còn lại lần lượt có biểu hiện tương tự và được đưa đến các cơ sở y tế cấp cứu, điều trị.