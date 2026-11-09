174 đại biểu được tập huấn kỹ năng tuyên truyền pháp luật cho cán bộ cơ sở

Đại biểu dự tập huấn.

Tham gia tập huấn có 174 đại biểu là cán bộ cơ sở của 11 xã. Trong đó, lớp tập huấn tại xã Đồng Văn có 84 đại biểu thuộc 5 xã: Lũng Cú, Đồng Văn, Sà Phìn, Phố Bảng và Lũng Phìn; lớp tập huấn tại xã Mèo Vạc có 90 đại biểu thuộc 6 xã: Sơn Vĩ, Mèo Vạc, Sủng Máng, Tát Ngà, Niêm Sơn và Khâu Vai.

Trong chương trình, các đại biểu được quán triệt kiến thức pháp luật về công tác dân tộc và chính sách dân tộc giai đoạn 2026–2030; hướng dẫn phương pháp tuyên truyền, vận động nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; quy trình thực hiện dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia cùng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản. Đồng thời, báo cáo viên phổ biến các biện pháp nhận diện, phòng ngừa thủ đoạn lừa đảo của tội phạm trên không gian mạng hiện nay.

Hội nghị nhằm trang bị nghiệp vụ thực tiễn, giúp cán bộ cơ sở nâng cao hiệu quả tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ tốt nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương.