173 đối tượng liên quan vũ khí, pháo bị xử lý

Phát hiện, xử lý hơn 100 vụ vi phạm

Theo thống kê, trong 8 tháng năm 2026, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa phát hiện, xử lý 64 vụ với 97 đối tượng liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đồng thời phát hiện 49 vụ với 76 đối tượng vi phạm các quy định về pháo.

Nhiều loại súng, vũ khí tự lắp ráo có tính sát thương cao

Qua đấu tranh, lực lượng chức năng thu giữ 16 khẩu súng, 106 viên đạn, 7,4kg thuốc nổ, 28 kíp nổ cùng nhiều vũ khí thô sơ, dao, kiếm và các loại hung khí nguy hiểm khác.

Đối với nhóm vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, cơ quan Công an đã khởi tố 53 vụ với 82 đối tượng; xử phạt hành chính 7 vụ, 8 đối tượng, tổng số tiền 66,5 triệu đồng. So với cùng kỳ, số vụ phát hiện tăng 31 vụ và số đối tượng tăng 35 người.

Đối với vi phạm về pháo, toàn tỉnh phát hiện 49 vụ với 76 đối tượng, thu giữ hơn 1,2 tấn pháo, 60kg thuốc pháo cùng hàng trăm quả, hộp và ống pháo. Trong số này, 11 vụ với 20 đối tượng bị khởi tố; 7 vụ với 5 đối tượng bị xử phạt hành chính, tổng số tiền 194,25 triệu đồng.

Nhóm thanh niên sử dụng hung khí nguy hiểm tham gia hỗn chiến

Kết quả trên cho thấy tình trạng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp.

Tập kết linh kiện để lắp ráp vũ khí

Theo lực lượng chức năng, phương thức hoạt động của các đối tượng ngày càng đa dạng. Bên cạnh việc mua bán, tàng trữ vũ khí hoàn chỉnh, một số đối tượng tìm cách che giấu hành vi bằng cách giao dịch qua mạng xã hội, gửi hàng qua dịch vụ chuyển phát hoặc vận chuyển theo các tuyến giao thông liên tỉnh.

Tuyên truyền vận động người dân cùng tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm về vũ khí, pháo

Đáng chú ý, lực lượng Công an còn phát hiện các trường hợp tập kết số lượng lớn linh kiện, phụ kiện để lắp ráp vũ khí, sau đó đưa vào sử dụng hoặc mua bán. Việc chia nhỏ linh kiện, phụ kiện cũng được sử dụng nhằm gây khó khăn cho công tác phát hiện, ngăn chặn.

Một vụ việc điển hình xảy ra ngày 17/7. Qua công tác nắm tình hình và phối hợp xác minh, Công an xã Hợp Tiến phát hiện, bắt giữ và mở rộng điều tra vụ mua bán trái phép vũ khí thô sơ liên quan đến 3 đối tượng.

Lực lượng Công an thu giữ 24 súng ná, 3.409 linh kiện, phụ kiện phục vụ lắp ráp súng ná, nỏ bắn bi; 40kg mũi tên, bi sắt cùng nhiều tang vật liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 3 đối tượng về hành vi “Mua bán trái phép vũ khí thô sơ”.

Việc phát hiện, ngăn chặn ngay từ khâu tập kết vật tư, linh kiện được xác định có ý nghĩa quan trọng, bởi nếu không được kiểm soát, các vật tư này có thể tiếp tục được sử dụng để lắp ráp thành vũ khí, sau đó đưa ra mua bán hoặc sử dụng trái phép.

Ngăn chặn từ nguồn vật liệu nổ

Trước đó, ngày 31/5, tại khu vực bến đò thuộc phường Hải Bình, lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp Công an phường Hải Bình và Công an phường Tĩnh Gia phát hiện, bắt giữ một đối tượng tàng trữ trái phép 7,4kg thuốc nổ, 28 kíp nổ và 4m dây cháy chậm.

Vụ việc cho thấy nguy cơ mất an toàn từ việc tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ vẫn hiện hữu, nhất là tại các địa bàn có hoạt động khai thác, đánh bắt hoặc vận chuyển hàng hóa.

Bên cạnh đấu tranh với các đường dây, vụ việc mua bán, tàng trữ, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ và pháo, lực lượng chức năng cũng tập trung xử lý các trường hợp sử dụng hung khí nguy hiểm để đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, trong đó có những vụ liên quan đến thanh thiếu niên.

Từ thực tế đấu tranh, lực lượng chức năng xác định công tác phòng ngừa cần được triển khai ngay từ khâu phát hiện nguồn cung, vật tư, linh kiện và các hoạt động mua bán, vận chuyển có dấu hiệu bất thường.

Cùng với xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, lực lượng Công an cơ sở tiếp tục tăng cường nắm tình hình, bám sát địa bàn, kiểm soát các tuyến và phương thức vận chuyển, chủ động phát hiện những dấu hiệu liên quan đến việc mua bán, tàng trữ, chế tạo và sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Qua đó, góp phần ngăn chặn vũ khí, vật liệu nổ và pháo trái phép phát tán ra cộng đồng, hạn chế nguy cơ được sử dụng để gây án, gây mất an ninh, trật tự hoặc dẫn đến những tai nạn đáng tiếc.