171 phim tham dự cuộc thi phim ngắn Việt Nam 2026

Tại lễ tổng kết, trao giải cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026 vừa diễn ra, “Cánh đồng trắng” của đạo diễn Huỳnh Thắng Lợi giành giải Phim ngắn xuất sắc nhất; Huỳnh Thắng Lợi đồng thời nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất. “Mẩn cỏ” được trao giải Phim ngắn sáng tạo nhất, còn “Giữ ấm tâm hồn” đoạt giải Phim tài liệu hay nhất.

Ở hạng mục diễn xuất, Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân với “Người nuôi diều” và Quế Thanh với “Cánh đồng trắng” cùng nhận giải Diễn viên nữ xuất sắc. Giải Diễn viên nam xuất sắc nhất thuộc về Lưu Phát trong “Khúc cầu siêu trong miệng mèo”. Trần Trung Hậu nhận giải Đạo diễn hình ảnh xuất sắc nhất với “Bên kia bầu trời”. Giải Biên kịch xuất sắc nhất cho Đỗ Vĩ Tiến với “Nước mắt tò he”. Phim này cũng nhận Giải thưởng Galaxy. Giải Phim rất ngắn viral nhất thuộc về “Seen”.

Theo Ban tổ chức, những phim đạt chất lượng đã được giới thiệu từ vòng sơ khảo. Nhóm 20 phim chung khảo tiếp tục xuất hiện trên các nền tảng số của Báo Thanh Niên và Galaxy Play. Một số phim từ các mùa thi, gồm: “Mầm nhớ”, “Con cá nhỏ”, “Giày gió” và “Điều ngọt ngào ở lại” từng được giới thiệu tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng.