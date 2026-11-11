170 đơn vị tham gia Chương trình Famtrip 'Tinh hoa Mộc Châu 2026'
Trong 3 ngày (từ 10 đến 12/11), Liên minh Du lịch Best Tour - Mộc Châu phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh Sơn La tổ chức chương trình Famtrip “Tinh hoa Mộc Châu 2026” thu hút sự tham gia của 170 đơn vị lữ hành, doanh nghiệp du lịch và nhà xe trên cả nước tham gia.
Trong khuôn khổ chương trình, đoàn Famtrip đã khảo sát thực tế tại các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú và ẩm thực tại Khu du lịch quốc gia Mộc Châu. Các điểm đến trọng tâm bao gồm: Khu du lịch Mộc Châu Island, Happy Land Mộc Châu, Mocha Hill, Thảo Nguyên Resort, Trang trại bò sữa Daily Farm Mộc Châu, Bonbon Farm, vườn cam Mộc Việt, Lỏi Tươi Farm... Đoàn cũng trải nghiệm không gian thiên nhiên đặc sắc tại các vườn hồng, đồi chè xanh và thung lũng hoa mận của vùng đất cao nguyên.
Thông qua khảo sát, các doanh nghiệp có điều kiện đánh giá trực tiếp tiềm năng, trách nhiệm sản phẩm và dịch vụ du lịch tại địa phương, từ cơ sở lưu trú, ẩm thực đến các hoạt động tham quan, trải nghiệm, vui chơi, giải trí và mua sắm.
Đây cũng là dịp để các đơn vị trao đổi kinh nghiệm, đóng góp ý kiến chuyên môn và phương án phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh Sơn La cùng Liên minh Du lịch Best Tour - Mộc Châu. Qua đó nhằm hướng tới xây dựng các tour, tuyến du lịch mới, đa dạng và phù hợp với nhu cầu thị trường; góp phần khai thác hiệu quả, bền vững những tiềm năng, lợi thế sẵn có của Khu du lịch quốc gia Mộc Châu trong thời gian tới.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/du-lich/170-don-vi-tham-gia-chuong-trinh-famtrip-tinh-hoa-moc-chau-2026--oC4MxIevg.html