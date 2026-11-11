170 đơn vị tham gia Chương trình Famtrip 'Tinh hoa Mộc Châu 2026'

Đoàn Famtrip tại Mocha Hill.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn Famtrip đã khảo sát thực tế tại các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú và ẩm thực tại Khu du lịch quốc gia Mộc Châu. Các điểm đến trọng tâm bao gồm: Khu du lịch Mộc Châu Island, Happy Land Mộc Châu, Mocha Hill, Thảo Nguyên Resort, Trang trại bò sữa Daily Farm Mộc Châu, Bonbon Farm, vườn cam Mộc Việt, Lỏi Tươi Farm... Đoàn cũng trải nghiệm không gian thiên nhiên đặc sắc tại các vườn hồng, đồi chè xanh và thung lũng hoa mận của vùng đất cao nguyên.

Đại diện các đơn vị lữ hành tham gia Chương trình Famtrip “Tinh hoa Mộc Châu 2026”.

Đoàn trải nghiệm hái chè.

Thông qua khảo sát, các doanh nghiệp có điều kiện đánh giá trực tiếp tiềm năng, trách nhiệm sản phẩm và dịch vụ du lịch tại địa phương, từ cơ sở lưu trú, ẩm thực đến các hoạt động tham quan, trải nghiệm, vui chơi, giải trí và mua sắm.

Đoàn trải nghiệm không gian nông sản tại Lỏi Tươi Farm.

Đoàn Famtrip khảo sát tại Lỏi Tươi Farm.

Đoàn tham quan vườn cam Mộc Việt.

Đây cũng là dịp để các đơn vị trao đổi kinh nghiệm, đóng góp ý kiến chuyên môn và phương án phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh Sơn La cùng Liên minh Du lịch Best Tour - Mộc Châu. Qua đó nhằm hướng tới xây dựng các tour, tuyến du lịch mới, đa dạng và phù hợp với nhu cầu thị trường; góp phần khai thác hiệu quả, bền vững những tiềm năng, lợi thế sẵn có của Khu du lịch quốc gia Mộc Châu trong thời gian tới.

Đoàn Famtrip chụp ảnh lưu niệm.

Check - in tại vườn cam.

Đoàn trải nghiệm văn hóa vùng cao tại Happy Land Mộc Châu.

Đoàn tham quan Khu du lịch Mộc Châu Island.