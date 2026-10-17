17 tập thể, cá nhân xuất sắc nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026

Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy phát biểu. Ảnh: Tuấn Anh

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy nhấn mạnh, trải qua 96 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò nòng cốt trong phong trào phụ nữ và công tác bình đẳng giới; thực sự là tổ chức đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và làm tốt công tác an sinh xã hội.

Trong suốt chặng đường vẻ vang ấy, các thế hệ phụ nữ Việt Nam luôn một lòng đi theo Đảng, phát huy truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”; có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại chương trình. Ảnh: Tuấn Anh

Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc biểu dương và đánh giá cao nỗ lực, kết quả hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong thời gian qua; đồng thời chúc mừng các tập thể, cá nhân được trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026 và Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ hai.

Đồng chí Phạm Gia Túc đề nghị Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động Cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt” năm 2027 theo hướng lấy hiệu quả thực chất làm trọng tâm, tránh hình thức, lãng phí. Việc trao giải phải gắn với ươm tạo, kết nối và hỗ trợ các ý tưởng, dự án khởi nghiệp có tiềm năng của phụ nữ. Cần xác định trao giải, tôn vinh chỉ là phần ngọn; xây dựng nền tảng và tạo điều kiện để phụ nữ khởi nghiệp mới là phần gốc, phần quan trọng.

Vinh danh các tập thể nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026. Ảnh: Tuấn Anh

Đồng chí Phạm Gia Túc lưu ý, đối với phong trào phụ nữ và hoạt động Hội, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, lấy sự hài lòng của hội viên phụ nữ làm thước đo; kịp thời nắm bắt những vấn đề mới phát sinh, nâng cao năng lực đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tin tưởng, với bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên, phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục góp phần dệt thêu cho non sông gấm vóc Việt Nam ngày càng tươi đẹp, rực rỡ, cùng cả nước đưa đất nước ta phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026 tặng các cá nhân. Ảnh: Tuấn Anh

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã vinh danh các tập thể và cá nhân phụ nữ tiêu biểu xuất sắc trên cả nước. Các gương mặt nhận giải hoạt động đa dạng trong nhiều lĩnh vực: từ nghiên cứu khoa học, y tế, giáo dục, văn hóa nghệ thuật cho đến sản xuất kinh doanh, bảo vệ an ninh trật tự và hoạt động vì cộng đồng.

Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam là giải thưởng thường niên dành tặng các tập thể, cá nhân phụ nữ Việt Nam có tài năng, thành tích nổi bật trên các lĩnh vực. Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026 tiếp nhận 54 hồ sơ đề cử của 11 bộ; hai tổ chức chính trị-xã hội; 15 ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố; hai đại học quốc gia. Ban tổ chức đã trao tặng giải thưởng cho 5 tập thể và 12 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ hai tặng các cán bộ Hội tiêu biểu. Ảnh: Tuấn Anh

Dịp này, Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ hai cũng tôn vinh 32 cán bộ Hội chuyên trách tiêu biểu trong tổng số 4.000 cán bộ Hội chuyên trách các cấp. Các cá nhân được trao giải có nhiều dấu ấn trong đổi mới hoạt động Hội, ứng dụng chuyển đổi số, tập hợp, hỗ trợ hội viên, phụ nữ, tham gia xây dựng chính sách, chăm lo phụ nữ, trẻ em, hỗ trợ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, bảo vệ môi trường và giải quyết những vấn đề thiết thực từ cơ sở.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức đã phát động Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt” năm 2027 với thông điệp trọng tâm “Chuyển đổi kép - Động lực mới cho tăng trưởng kinh tế”. Điểm mới năm nay là lần đầu tiên, Ban tổ chức giới thiệu chuyên gia trí tuệ nhân tạo (AI) “AI Women Start Up” đồng hành, hỗ trợ cung cấp, giải đáp và kết nối thông tin liên quan cuộc thi và các nội dung hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.

Danh sách 5 tập thể nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026: Trung tâm Ung thư – Bệnh viện Nhi Trung ương;

Hội Phụ nữ Nhà máy Z176 – Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng;

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hưng Yên;

Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Thái Nguyên;

Tập thể nữ Bưu điện tỉnh Lạng Sơn. Danh sách 12 cá nhân nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026: Bà Chu Thị Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh, hội viên nông dân xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh;

PGS.TS, Giảng viên cao cấp Nguyễn Thị Hiệp, Trưởng khoa Kỹ thuật Y sinh, Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh);

TS. Đỗ Thị Thanh Huyền, Trưởng Bộ môn Chuyên Sinh học, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội);

Nghệ sĩ Ưu tú Bùi Thị Hương,diễn viên Đoàn Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ, Liên đoàn Xiếc Việt Nam;

Đại tá Trần Thị Kim Lý, Trưởng phòng An ninh điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh;

Bà Nguyễn Thị Việt Nga, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI thành phố Hải Phòng;

Vận động viên Phụng Mùi Nhình, Trung tâm Đào tạo, thi đấu Thể thao và Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng;

PGS.TS, Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Phương, Trưởng khoa Dược học, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng;

Bà Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên;

Bà Đỗ Thị Hương Trà, Giáo viên Trường THPT Chuyên tỉnh Cao Bằng;

Bà Nguyễn Hoàng Uyên, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh;

Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Yến sào Khánh Hòa.