17 tác phẩm xuất sắc được đề nghị trao giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Trị năm 2026

Đồng chí Trương An Ninh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Trị năm 2026 chủ trì hội nghị - Ảnh: H.L

Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Trị năm 2026 được tổ chức theo Kế hoạch số 39-KH/TU, ngày 10/4/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Năm nay, giải thu hút 61 tác phẩm tham gia; trong đó có 55 tác phẩm đủ điều kiện đưa vào chấm giải, gồm: 17 tác phẩm phát thanh, truyền hình và 38 tác phẩm báo in, báo điện tử.

Trong các ngày từ 19-29/10, Ban Giám khảo đã tổ chức chấm, đánh giá và lựa chọn các tác phẩm theo quy trình, tiêu chí của giải. Theo đánh giá, các tác phẩm tập trung phản ánh nhiều lĩnh vực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; việc triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; xây dựng tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên; những mô hình hay, cách làm sáng tạo và gương điển hình trong thực tiễn…

Đồng chí Trần Ngọc Ánh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Giám khảo phát biểu tại hội nghị - Ảnh: H.L

Các đại biểu dự hội nghị - Ảnh: H.L

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo kết quả chấm giải, tập trung thảo luận, đánh giá chất lượng các tác phẩm ở từng loại hình báo chí; cho ý kiến về cơ cấu, mức giải và thống nhất danh sách các tác phẩm đề xuất trao giải. Trong đó, chú trọng những tác phẩm có tính phát hiện, phản ánh chân thực, sinh động thực tiễn công tác xây dựng Đảng; có chiều sâu, sức lan tỏa và hiệu quả xã hội tích cực.

Kết quả, từ 25 tác phẩm vào vòng chung khảo, Ban Giám khảo đã thảo luận, xem xét và thống nhất chọn 17 tác phẩm xuất sắc đề nghị Ban Tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Trị năm 2026 công nhận giải. Đây cũng là những tác phẩm được lựa chọn gửi tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ XI, năm 2026.

Đồng chí Trương An Ninh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Trị năm 2026 phát biểu tại hội nghị - Ảnh: H.L

Các đại biểu dự hội nghị - Ảnh: H.L

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trương An Ninh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Tổ chức giải ghi nhận, đánh giá cao sự công tâm, khách quan của các thành viên Ban Giám khảo trong việc đánh giá, lựa chọn các tác phẩm xuất sắc. Điều này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng, giá trị của giải thưởng mà còn khuyến khích đội ngũ làm báo tiếp tục sáng tạo những tác phẩm có tính phát hiện, tính chiến đấu và sức lan tỏa, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị Ban Tổ chức giải, Tổ giúp việc tiếp tục hoàn chỉnh các phần việc, thủ tục liên quan, chuẩn bị tốt cho lễ tổng kết và trao giải dự kiến được tổ chức trong tháng 11/2026.