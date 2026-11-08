17 ngày xuyên rừng vượt mưa lạnh truy bắt 4 phạm nhân trốn Trại giam A2

Chiều 7/11, lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an bắt giữ Hồ Văn Tình (SN 2002, quê Gia Lai), phạm nhân cuối cùng trong nhóm 4 người trốn khỏi Trại giam A2 - Bộ Công an, đóng tại xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Tình bị phát hiện và bắt giữ khi ẩn náu trong một cấu kiện cống bê tông gần nghĩa trang thôn Suối Thơm, xã Bắc Khánh Vĩnh. Trước đó, lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tìm kiếm tại khu vực rừng núi Cây Cày và các địa bàn lân cận.

Tình bị bắt vào chiều 7/11.

Từ cuộc bỏ trốn chiều 21/10 của 4 phạm nhân

Khoảng 15h ngày 21/10, trong lúc lao động cải tạo tại Phân trại số 1, Trại giam A2, bốn phạm nhân gồm Hồ Văn Tình (SN 2002), Lữ Văn Toàn (SN 1995, quê Thanh Hoá), Võ Hoàng Duy (SN 1999, quê Gia Lai) và Lê Văn Cường (SN 1994, quê Phú Thọ) đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.

Các lực lượng triển khai công tác truy bắt các phạm nhân. Ảnh: CAKH.

Ngay sau vụ việc, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triển khai truy tìm. Đến chiều 22/10, Trại giam A2 khởi tố vụ án hình sự về hành vi trốn khỏi nơi giam, đồng thời ban hành quyết định truy nã đặc biệt đối với cả 4 phạm nhân.

Rạng sáng 24/10, trong quá trình kiểm tra một xe khách lưu thông trên quốc lộ 27C, đoạn qua xã Nam Khánh Vĩnh, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện Lê Văn Cường trên phương tiện và tiến hành bắt giữ. Vị trí Cường bị bắt cách Trại giam A2 khoảng 25km.

Lê Văn Cường bị bắt giữ rạng sáng 24/10.

Những ngày bám rừng, vượt mưa lạnh truy bắt phạm nhân

Sau khi bắt giữ Cường, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi truy tìm, kiểm soát các tuyến giao thông và khu vực rừng núi.

Tối 28/10, phạm nhân thứ hai là Võ Hoàng Duy bị bắt tại khu vực núi Hòn Dữ, xã Diên Lâm. Việc bắt giữ Duy giúp lực lượng chức năng tiếp tục tập trung truy tìm hai phạm nhân Tình và Toàn. Vị trí Duy bị bắt cách Trại giam A2 khoảng 10km.

Duy bị bắt tối 28/10.

Những ngày tiếp theo, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh Khánh Hòa và lực lượng liên quan tiếp tục tham gia truy tìm.

Tại khu vực núi Hòn Dữ, thời tiết mưa lạnh, địa hình hiểm trở khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Các cán bộ, chiến sĩ phải bám địa bàn nhiều ngày, tranh thủ nghỉ ngơi giữa những đợt truy tìm. Người dân địa phương cũng tích cực phối hợp, cung cấp thông tin và hỗ trợ lực lượng chức năng trong quá trình tìm kiếm.

Cán bộ, chiến sĩ dầm mưa suốt đêm truy bắt các phạm nhân trong vụ trốn Trại giam A2.

Công an dừng xe, kiểm tra mọi ngóc ngách, truy tìm phạm nhân trốn trại.

Phạm nhân thứ 3 bị bắt rạng sáng 3/11

Sau gần hai tuần truy tìm, khoảng hơn 0h ngày 3/11, lực lượng chức năng bắt giữ Toàn tại khu vực triền núi thuộc xã Bắc Khánh Vĩnh. Thời điểm này Toàn và Tình xuất hiện gần một nhà dân tại khu vực rừng núi Cây Cày. Khi bị phát hiện, Tình bỏ chạy, còn Toàn bị lực lượng chức năng bắt giữ. Vị trí cách Trại giam A2 khoảng 6,8km.

Toàn bị bắt lúc 0h ngày 3/11.

Như vậy, đến ngày 3/11, ba trong số bốn phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 đã bị bắt. Tình là người cuối cùng vẫn đang lẩn trốn. Trong những ngày tiếp theo, lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác tìm kiếm Hồ Văn Tình tại khu vực rừng núi thuộc xã Bắc Khánh Vĩnh.

Đến chiều 7/11, Tình bị phát hiện và bắt giữ khi ẩn náu trong một cấu kiện cống bê tông gần nghĩa trang thôn Suối Thơm ở xã Bắc Khánh Vĩnh, cách Trại giam A2 khoảng 20km. Đây cũng là địa bàn lực lượng chức năng đã tập trung tìm kiếm trong những ngày trước đó.

Như vậy, toàn bộ bốn phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 chiều 21/10 đã bị bắt giữ, kết thúc cuộc truy tìm kéo dài 17 ngày tại Khánh Hòa.

Giám đốc Công an Khánh Hòa gửi thư cảm ơn

Chiều 7/11, ngay sau khi lực lượng chức năng bắt giữ Hồ Văn Tình - phạm nhân cuối cùng trong nhóm 4 người trốn khỏi Trại giam A2, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước - Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, đã gửi thư cảm ơn các lực lượng và người dân tham gia hỗ trợ truy bắt.

Giám đốc Công an Khánh Hòa chỉ đạo lực lượng truy bắt phạm nhân trốn Trại giam A2.

Trong thư, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Khánh Hòa cùng các lực lượng dưới sự chỉ đạo sát sao của Bộ Công an, nêu cao tinh thần mưu trí, dũng cảm, không ngại hiểm nguy, liên tục bám chốt, xuyên đêm truy lùng các đối tượng tại nhiều địa bàn hiểm trở.

Đặc biệt, sự cảnh giác, tích cực cung cấp thông tin của người dân đã góp phần quan trọng giúp lực lượng chức năng lần lượt bắt giữ cả 4 phạm nhân, bảo đảm an toàn cho người dân và lực lượng làm nhiệm vụ, khép lại cuộc truy bắt kéo dài 17 ngày.

"Chiến công này một lần nữa khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang và là minh chứng rõ nét nhất cho thế trận lòng dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc", Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh.

Mức án trước thời điểm trốn trại của 4 phạm nhân Hồ Văn Tình (24 tuổi, trú phường An Phú, tỉnh Gia Lai), đang chấp hành án 20 năm tù về các tội Giết người và Mua bán trái phép chất ma túy.

Lữ Văn Toàn (31 tuổi, trú xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa), đang chấp hành án 20 năm tù về tội Giết người.

Võ Hoàng Duy (27 tuổi, trú xã Hiệp Bình, tỉnh Gia Lai), đang chấp hành án 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Lê Văn Cường (32 tuổi, trú xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ), đang chấp hành án 10 năm tù về các tội Trộm cắp tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy.