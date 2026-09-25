17 ngày trên phim trường 'Út Lan 2' của Gia Tuệ

Trong "Út Lan 2", Gia Tuệ đảm nhận vai bé Thương. Đằng sau những phân cảnh của em trên màn ảnh là 17 ngày theo đoàn phim, với những buổi học được tranh thủ giữa lịch quay, những cảnh khiến mẹ lo lắng khi đứng ngoài quan sát và nhiều trải nghiệm lần đầu em được thử sức.

Một phân cảnh của Gia Tuệ trong phim kinh dị "Út Lan 2".

Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, mẹ Gia Tuệ cho biết cơ duyên đưa em đến với Út Lan 2 khá tình cờ.

“Một ngày nọ, tôi tình cờ thấy thông tin trên mạng tuyển vai bé Thương. Khi đọc mô tả nhân vật, tôi thấy vai diễn cũng trạc tuổi Gia Tuệ nên chỉ nghĩ đơn giản là đưa bé đi casting để con có thêm một trải nghiệm và học hỏi. Thật sự lúc đó tôi không nghĩ con sẽ được chọn vào vai bé Thương.

Trước khi quay, đoàn phim có làm cho gia đình một giấy cam kết rất kỹ lưỡng về sức khỏe cũng như bảo đảm an toàn cho bé để tôi yên tâm trong quá trình quay phim”, chị chia sẻ.

17 ngày theo đoàn phim đồng nghĩa với việc có những ngày Gia Tuệ không thể trực tiếp đến trường. Tuy nhiên, việc học của em vẫn được duy trì.

Gia Tuệ cùng cô chủ nhiệm và thầy hiệu trưởng Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm.

“Về việc học, tôi rất may mắn vì nhà trường và các thầy cô của bé tại Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm luôn tạo điều kiện và hỗ trợ Gia Tuệ rất nhiều. Trước khi bé đi quay, đoàn phim cũng gửi giấy xin phép và cam kết với nhà trường để đảm bảo việc học của bé không bị ảnh hưởng.

Những ngày không thể đến lớp, bé được học online, nhận bài tập từ thầy cô và hoàn thành đầy đủ. Đoàn phim cũng sắp xếp lịch quay phù hợp, tranh thủ những ngày cuối tuần hoặc ngày nghỉ. Gia Tuệ cũng may mắn là luôn cố gắng để việc học được đảm bảo, nên tôi thật sự rất biết ơn nhà trường và các thầy cô đã đồng hành cùng con”, mẹ Gia Tuệ cho hay.

Gia Tuệ trong tạo hình bé Thương.

Trước "Út Lan 2", diễn viên nhí đóng nhiều phim: “Anh Hùng”, “Quỷ nhập tràng 2”, “Thanh âm vượt đại dương”.

“Em thấy rắn mà không sợ”

Ngày đầu đến trường quay để lại cho Gia Tuệ nhiều ấn tượng. Em phải thay đổi kiểu tóc để phù hợp với tạo hình nhân vật, nhưng điều khiến em bất ngờ nhất lại là một “bạn diễn” đặc biệt.

“Ngày đầu tiên em được các cô chú tạo hình cho nhân vật, em phải cắt tóc mái rồi cắt tóc phía sau để phù hợp với vai bé Thương. Nhưng điều làm em bất ngờ nhất là… con rắn!

Em thấy rắn mà không sợ, còn mẹ thì chắc là người bất ngờ hơn em nữa!”, Gia Tuệ kể.

Gia Tuệ tranh thủ nghỉ ngơi giữa lịch quay.

Lịch làm việc của Gia Tuệ được sắp xếp theo từng phân cảnh. Có hôm em quay buổi sáng, có hôm quay buổi chiều. Khi hoàn thành phần việc, em có thời gian nghỉ ngơi và tranh thủ học.

Mẹ Gia Tuệ chia sẻ: “Thường thì đoàn phim sẽ sắp xếp lịch quay tùy theo từng cảnh chứ không phải lúc nào bé cũng quay nguyên ngày. Có hôm quay buổi sáng, có hôm quay buổi chiều. Sau khi hoàn thành cảnh của mình, bé sẽ có thời gian nghỉ ngơi, ăn uống và tranh thủ học bài.

Tôi thấy cách đoàn phim sắp xếp cho các bé khá hợp lý, vừa đảm bảo công việc trên phim trường vừa tạo điều kiện để bé có thời gian nghỉ và học tập”.

Trong 17 ngày trên phim trường, cảnh đi trên cầu treo là thử thách Gia Tuệ nhớ rõ nhất.

“Cảnh khó nhất với em chắc là cảnh đi trên cầu treo. Trước đó em được các chú trong team action hướng dẫn và tập luyện rất kỹ nên khi vào quay em cũng tự tin hơn.

Em nhớ nhất là cảnh đi trên cầu treo, phía dưới toàn là nước và bèo, khói lại bay mù mịt nên có lúc gần như không nhìn thấy đường. Nhưng nhờ các chú trong team của chú Trương Thế Chi hướng dẫn và hỗ trợ rất kỹ nên cuối cùng em cũng hoàn thành được cảnh đó sau hai lần quay.

Em rất biết ơn các chú đã chỉ dạy và giúp đỡ em trong suốt quá trình quay phim”, em chia sẻ.

Gia Tuệ thân thiết với diễn viên Ngọc Phước trên phim trường.

Với mẹ Gia Tuệ, cảnh cầu treo cũng là một trong những khoảnh khắc khiến chị lo lắng nhất. Bên cạnh đó là cảnh em phải leo lên mái nhà.

“Thật ra cảnh bé đi trên cầu treo và cảnh leo lên mái nhà là hai cảnh khiến tôi lo nhất. Vì ở những bối cảnh như vậy, tôi cũng sợ những nguy hiểm từ môi trường xung quanh như rắn, rết, muỗi…

Nhưng may mắn là đoàn phim và các anh chị phụ trách action bảo hộ cho bé rất kỹ. Mọi người luôn kiểm tra và hướng dẫn bé trước khi thực hiện cảnh quay nên tôi cũng yên tâm hơn rất nhiều”, chị kể.

Gia Tuệ đóng vai con gái của Khánh Tiên Leona trong phim.

Những cảnh phim có thể tạo cảm giác đáng sợ trên màn ảnh nhưng với Gia Tuệ, không khí phía sau máy quay lại hoàn toàn khác.

“Thật ra em thấy đi đóng phim rất vui. Em là người khá nhiều năng lượng nên dù là cảnh vui, cảnh buồn hay cảnh đáng sợ thì em cũng cố gắng làm hết mình.

Nhiều cảnh nhìn trên phim có vẻ rất đáng sợ nhưng lúc quay thì em lại thấy vui vì được làm việc cùng các cô chú trong đoàn”, em cho hay.

Gia Tuệ cùng Khánh Tiên Leona trong một cảnh quay.

Gia Tuệ đóng con gái Phương Nam trong phim "Út Lan 2".

Theo mẹ Gia Tuệ, 17 ngày đồng hành cùng em cũng giúp chị hiểu hơn công sức phía sau mỗi phân cảnh xuất hiện trên màn ảnh.

“Có những cảnh trên phim khi xem thì chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian rất ngắn, nhưng phía sau đó là rất nhiều công sức của cả ê-kíp. Từ việc chuẩn bị bối cảnh, hóa trang, tạo hình cho đến việc hướng dẫn bé thực hiện động tác, mọi người đều phải chuẩn bị rất kỹ.

Tôi thấy Gia Tuệ cũng học được rất nhiều từ những điều đó, nhất là sự kiên nhẫn và tinh thần tập trung. Bé hiểu rằng để có một cảnh quay chỉ vài giây trên màn ảnh thì phía sau là công sức của rất nhiều cô chú”, chị chia sẻ.

Gia Tuệ chụp ảnh kỷ niệm cùng đạo diễn Trần Trọng Dần.

“Em mong sau này có dịp được gặp lại mọi người tham gia phim Út Lan 2”

Sau 17 ngày, điều Gia Tuệ nhớ không chỉ là những cảnh quay mà còn là tình cảm của các thành viên trong ê-kíp dành cho em.

“Điều em nhớ nhất là được các cô chú trong đoàn yêu thương, quan tâm và chăm sóc em giống như người thân trong gia đình.

Em rất vui vì trong suốt 17 ngày quay, mọi người luôn giúp đỡ và hướng dẫn em. Em rất biết ơn các cô chú. Em cũng mong sau này có dịp được gặp lại mọi người thêm một lần nữa”, Gia Tuệ chia sẻ.

Gia Tuệ trải qua nhiều cảnh quay giữa bối cảnh thiên nhiên trong 17 ngày theo đoàn phim.

Vai bé Thương mang đến cho Gia Tuệ nhiều trải nghiệm mới trên phim trường.

Nhìn lại hành trình của Gia Tuệ, mẹ em nhận thấy sự thay đổi rõ nhất là em mạnh dạn và tự tin hơn.

“Sau khi đi phim, tôi cảm nhận Gia Tuệ tự tin hơn rất nhiều. Trước đây bé khá sợ những thứ như đất, bùn, kiến hay những thứ nhỏ nhỏ trong tự nhiên. Nhưng qua quá trình quay phim, bé được trải nghiệm nhiều điều mà trước đây chưa từng thử, từ việc bước xuống bùn, tiếp xúc với thiên nhiên cho đến những cảnh có rắn.

Tôi thấy con trưởng thành và mạnh dạn hơn rất nhiều. Bé cũng có thêm nhiều trải nghiệm đáng nhớ, được ngắm những cảnh đẹp của rừng U Minh, Cần Thơ… Những hình ảnh và trải nghiệm đó chắc chắn sẽ là những ký ức mà con không bao giờ quên”, chị nói.

Ngoài thời gian đóng phim, Gia Tuệ vẫn duy trì việc học và sinh hoạt như thường ngày.

Gia Tuệ cho biết em ít khi chủ động kể với bạn bè về việc mình tham gia đóng phim.

Có một điều thú vị là khi trở lại trường, Gia Tuệ không chủ động kể với bạn bè về việc mình tham gia đóng phim.

“Ở lớp, các bạn thường không biết em là diễn viên đâu, vì em cũng không chủ động kể với các bạn.

Có khi các bạn lướt thấy hình ảnh em trên phim mà cũng không nhận ra, rồi hôm sau lại hỏi: ‘Sao hôm nay Tuệ nghỉ học vậy?’. Em chỉ nói là: ‘Mình có việc ở nhà’.

Em thấy chuyện đó cũng vui và em muốn giữ một chút bí mật nhỏ của mình”, em kể.