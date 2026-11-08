17 ngày đêm 'ăn rừng, ngủ núi' truy bắt 4 phạm nhân trốn trại

Các lực lượng đã không quản ngại gian khổ, ngày đêm tổ chức truy quét, chốt chặn từ những vách đá dựng đứng, hang sâu hun hút trên núi Hòn Dữ đến những lán trại giữa rừng già. Nhờ đó, đến chiều 7/11, phạm nhân cuối cùng là Hồ Văn Tình đã bị bắt giữ, khép lại cuộc truy bắt đặc biệt căng thẳng, cũng đúng dịp kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát trại giam (7/11/1950 – 7/11/2026).

Các cán bộ, chiến sĩ truy bắt các đối tượng giữa đêm mưa.

Huy động tổng lực, quyết tâm bắt bằng được các phạm nhân

Khoảng 16h05 ngày 21/10, tại khu nhà xưởng phạm nhân lao động thuộc Phân trại số 1, Trại giam A2, trong lúc cán bộ quản giáo tổ chức cho các đội phạm nhân thu gom, kiểm đếm dụng cụ lao động để điểm danh trở về khu giam giữ, 4 phạm nhân gồm Lê Văn Cường (bị án 10 năm tù về các tội Trộm cắp tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy), Lữ Văn Toàn (bị án 20 năm tù về tội Giết người), Võ Hoàng Duy (bị án 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy) và Hồ Văn Tình (bị án 20 năm tù về các tội Giết người và Mua bán trái phép chất ma túy) đã bất ngờ bỏ chạy qua cổng nhà xưởng, trốn vào khu rừng phía sau.

Ngay khi phát hiện sự việc, cán bộ quản giáo lập tức truy đuổi, nổ súng báo động, cảnh cáo và uy hiếp các đối tượng. Tuy nhiên, cả 4 phạm nhân vẫn tiếp tục chạy sâu vào rừng để lẩn trốn. Trại giam A2 khẩn trương triển khai các phương án truy quét nóng, tổ chức lực lượng tuần tra, chốt chặn tại những địa bàn xung quanh, đồng thời báo cáo Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng và đề nghị Công an tỉnh Khánh Hòa tăng cường lực lượng phối hợp truy bắt.

Lực lượng truy bắt không quản ngày đêm tính toán từng vị trí, địa điểm tổ chức truy bắt các đối tượng.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ của Bộ, gồm Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng; Cục Cảnh sát hình sự; Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa và Trại giam A2 tổ chức truy bắt các đối tượng. Các đơn vị nghiệp vụ của Bộ như Tổ Kỹ thuật nghiệp vụ của Viện Khoa học hình sự, Đoàn Đặc nhiệm Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động tại TP Hồ Chí Minh cũng được huy động, tăng cường lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trực tiếp đến địa bàn phối hợp truy tìm. Cùng với đó, Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng chỉ đạo 9 trại giam gần Trại giam A2 tăng cường lực lượng đến phối hợp truy bắt.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trường, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng động viên các lực lượng truy bắt vào đêm 2/11.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an được đồng chí Bộ trưởng giao nhiệm vụ chỉ đạo trực tiếp việc truy bắt; các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Lê Văn Tuyến; Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm chỉ đạo hệ lực lượng: Cảnh sát Quản lý trại giam, Cơ sở Giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng và Cảnh sát Cơ động phối hợp theo sự phân công của Bộ trưởng.

Theo đó, công tác truy bắt được triển khai quyết liệt, đồng bộ trên nhiều hướng, nhiều địa bàn. Lực lượng chức năng đã thành lập Ban Chỉ đạo truy bắt gồm lãnh đạo Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; Cục Cảnh sát hình sự; Công an tỉnh Khánh Hoà. Đại tá Vũ Trọng Chiến, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, được phân công làm Trưởng Ban Chỉ đạo, trực tiếp chỉ đạo, điều hành và phối hợp các lực lượng tổ chức truy bắt. Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự và Đại tá Nguyễn Mậu An, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hoà làm Phó Ban Chỉ đạo điều hành các lực lượng chức năng.

Đại tá Vũ Trọng Chiến cho biết, trên cơ sở tình hình thực tế, Ban Chỉ đạo cùng các đơn vị xây dựng phương án khoanh vùng, truy vết, xác định những khu vực các phạm nhân có khả năng lẩn trốn để tổ chức bao vây, chốt chặn, không để các đối tượng tiếp tục di chuyển sang địa bàn khác. Mục tiêu là truy bắt các đối tượng nhanh nhất, đảm bảo an toàn cho nhân dân, lực lượng truy bắt và chính các đối tượng, không làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của người dân.

Các đối tượng lần lượt bị bắt giữ.

Công an tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh và Công an các xã, phường, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và dân quân địa phương phối hợp tổ chức bao vây, chốt chặn.

Theo đó, các tổ tuần tra được bố trí khép kín địa bàn; 100% nhà bỏ hoang, lán trại không có người trông coi được đưa vào diện kiểm tra. Trinh sát hình sự hóa trang, mật phục tại các lán trại dọc tuyến đường từ Trại giam A2 xuống khu dân cư, các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên thôn, liên xã. Công an các địa phương đồng thời phát động nhân dân thường xuyên kiểm tra, khi phát hiện những dấu hiệu bất thường phải kịp thời thông báo cho cơ quan Công an.

Trong quá trình truy bắt, Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cảnh sát hình sự; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trường, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng và Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hoà đã trực tiếp đến Trại giam A2 kiểm tra hiện trường vụ trốn trại, chỉ đạo công tác truy bắt, thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ.

Đối mặt hiểm nguy giữa đại ngàn Hòn Dữ

Qua nắm tình hình, lực lượng chức năng xác định các đối tượng trốn về khu vực núi Hòn Dữ, cách Trại giam A2 khoảng hơn 2km. Đây là ngọn núi từng là căn cứ, nơi trú ẩn của bộ đội ta trong thời kỳ kháng chiến nên địa hình đặc biệt hiểm trở, xung quanh là những vách đá dựng đứng, bên trong có nhiều hang sâu, được người dân địa phương gọi là “gộp” với những khu vực rộng hàng kilomet.

CBCS tham gia truy bắt tranh thủ chợp mắt, nghỉ ngơi trong lán trại giữa rừng.

Xác định các đối tượng có thể lợi dụng địa hình hiểm trở để ẩn náu, lực lượng truy bắt đã tổ chức rà soát từng khu vực, từng hang đá, khe núi. Để tiếp cận những vị trí hiểm yếu trên núi, cán bộ, chiến sĩ Đoàn Đặc nhiệm Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động tại TP Hồ Chí Minh và các lực lượng chức năng phải sử dụng các thiết bị bảo hộ chuyên dụng bởi những vách đá cheo leo, hang sâu hun hút, địa hình trơn trượt khiến mỗi bước di chuyển đều tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Nếu chỉ một chút sơ suất, cán bộ, chiến sĩ có thể phải trả giá bằng chính tính mạng của mình.

Không chỉ phải đối mặt với địa hình hiểm trở, các lực lượng còn phải chịu đựng điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Ban ngày, cán bộ, chiến sĩ đội nắng băng rừng, lội suối, rà soát từng khu vực nghi vấn. Ban đêm, trời thường mưa rất to, kéo dài khiến việc ăn ở, sinh hoạt giữa núi rừng càng thêm khó khăn, muỗi, vắt và những hiểm nguy luôn rình rập. Trong khi đó, các đối tượng liên tục thay đổi nơi ẩn náu, tìm mọi cách trốn ra khỏi khu vực.

Điều này thể hiện rõ nhất trong lời khai của các đối tượng. Cụ thể, đối tượng Lữ Văn Toàn khai nhận, trong quá trình bị lực lượng Công an truy đuổi, đối tượng đã ngã xuống một hố sâu, bất tỉnh gần 2 ngày. Sau khi tỉnh lại, Toàn tiếp tục leo lên, men theo triền núi xuống khu vực dân cư thì bị lực lượng Công an tổ chức chốt chặn, bắt giữ. Đối tượng Hồ Văn Tình cũng khai, sau khi biết Võ Hoàng Duy bị bắt, đối tượng đã chạy xuống triền núi, chui vào một hang đá lẩn trốn suốt 3 ngày. Trong thời gian này, Tình chỉ ăn lá rừng, bắt ốc ăn sống để cầm cự.

Theo đó, suốt nhiều ngày đêm, giữa núi rừng hiểm trở, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng luôn kiên trì bám trụ. Từ Ban Chỉ đạo đến các tổ công tác trực tiếp làm nhiệm vụ, tất cả đều chung một quyết tâm: Phải bắt giữ bằng được cả 4 phạm nhân. Với sự phối hợp, giúp đỡ của người dân địa phương trong việc cung cấp thông tin, chủ động thông báo những dấu hiệu bất thường, hỗ trợ lực lượng Công an xác minh, dẫn đường và rà soát các khu vực nghi vấn đã góp phần quan trọng giúp lực lượng truy bắt thu hẹp địa bàn, xác định hướng di chuyển và từng bước bắt giữ các đối tượng.

Lần lượt bắt giữ 4 phạm nhân, khép lại 17 ngày đêm truy bắt

Sau 3 ngày tích cực truy bắt, đến 4h35 ngày 24/10, tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông và Công an xã Nam Khánh Vĩnh phối hợp với các lực lượng truy bắt đã phát hiện, bắt giữ Lê Văn Cường khi đối tượng đang lẩn trốn trên xe khách tại địa phận xã Nam Khánh Vĩnh. Tiếp đó, vào 20h45 ngày 28/10, tại khu vực núi Hòn Dữ, thuộc địa bàn xã Diên Lâm, Tổ truy quét gồm các lực lượng truy bắt của Trại giam A2, Thủ Đức, Đoàn đặc nhiệm và người dân địa phương hỗ trợ dẫn đường đã bắt được đối tượng Võ Hoàng Duy khi đang lẩn trốn trên núi.

Đến 0h05 ngày 3/11, Tổ công tác Trại giam A2 phối hợp với các lực lượng truy bắt tiếp tục bắt giữ Lữ Văn Toàn tại khu vực triền núi thuộc địa bàn xã Bắc Khánh Vĩnh.

Sau nhiều ngày nỗ lực hết mình, chiều 7/11 lực lượng truy bắt xác định được nơi ẩn náu của đối tượng cuối cùng. Cụ thể, vào khoảng 16h15 ngày 7/11, thông qua nguồn tin do người dân cung cấp về việc có một đối tượng lạ chạy vào ngôi nhà bỏ hoang trong vườn tràm thuộc khu vực rừng núi xã Bắc Khánh Vĩnh, lực lượng truy bắt đã tổ chức kiểm tra. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Hồ Văn Tình đang ẩn nấp dưới một giếng cạn trong khu nhà hoang và khống chế, bắt giữ đối tượng.

Ban Chỉ đạo truy bắt khen thưởng "nóng" các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

Như vậy, sau 17 ngày đêm lẩn trốn, cả 4 phạm nhân bỏ trốn khỏi Trại giam A2 đã lần lượt bị bắt giữ. Cuộc truy bắt khép lại sau những ngày dài căng mình giữa núi rừng, với sự tham gia của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều đơn vị, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an, Ban Chỉ đạo và sự phối hợp chặt chẽ của quần chúng nhân dân.

Sau khi biết tin phạm nhân cuối cùng bị bắt giữ, người dân địa phương rất phấn khởi, yên tâm ổn định cuộc sống, lao động sản xuất. Sự đồng hành, hỗ trợ của nhân dân một lần nữa cho thấy sức mạnh của thế trận an ninh nhân dân, trong đó mỗi nguồn tin, mỗi sự chủ động phối hợp của người dân đều có thể góp phần quan trọng vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

Đặc biệt, việc bắt giữ Hồ Văn Tình vào đúng ngày 7/11, dịp kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát trại giam (7/11/1950 – 7/11/2026), càng làm nổi bật tinh thần trách nhiệm, ý chí kiên cường, không ngại gian khổ, hy sinh của những cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ quản lý, giáo dục và bảo đảm an ninh, an toàn cơ sở giam giữ.

17 ngày đêm “ăn rừng, ngủ núi” đã khép lại. Những lán trại tạm giữa rừng sẽ được dỡ bỏ, những cung đường núi hiểm trở rồi sẽ trở lại nhịp sống thường ngày. Nhưng tinh thần kiên trì bám địa bàn, không lùi bước trước hiểm nguy, sự hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng Công an và tình cảm, trách nhiệm của nhân dân sẽ còn đọng lại như một dấu ấn trong cuộc truy bắt đặc biệt này.

"Điểm quân" giữa đêm triển khai lực lượng truy bắt đối tượng.