17 ngày bám rừng, xuyên đêm truy bắt 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2

Không thể trốn thoát

Ngày 09/11, Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin, chiều 07/11, lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã bắt giữ Hồ Văn Tình (SN 2002, quê Gia Lai), phạm nhân cuối cùng trong nhóm 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 (thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Bộ Công an), đóng tại xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Như vậy, sau đúng 17 ngày tổ chức truy tìm với nhiều lực lượng, phương tiện và biện pháp nghiệp vụ, toàn bộ 4 phạm nhân đã bị bắt giữ.

Hồ Văn Tình bị phát hiện khi đang ẩn náu trong một cống bê tông gần nghĩa trang thôn Suối Thơm, xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Trước đó, 3 phạm nhân còn lại gồm Võ Hoàng Duy (SN 1999, thường trú xóm 4, thôn Mỹ Đức, xã Hiệp Bình, tỉnh Gia Lai), Lê Văn Cường (SN 1994, trú xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ) và Lữ Văn Toàn (SN 1995, trú thôn 12, xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa) đã lần lượt bị bắt giữ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 ngày 21/10, trong lúc lao động tại Đội 43, Phân trại số 1, Trại giam A2, cả 4 phạm nhân đã rủ nhau bỏ trốn.

Hồ Văn Tình, Lê Văn Cường, Võ Hoàng Duy và Lữ Văn Toàn khi bị bắt giữ

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Trại giam A2 đã báo cáo Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Bộ Công an) và Công an tỉnh Khánh Hòa. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Khánh Hòa giữ vai trò chủ công, huy động nhiều lực lượng, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các địa phương triển khai chốt chặn trên nhiều tuyến đường, tổ chức tuần tra ngày đêm, khẩn trương truy bắt các phạm nhân bỏ trốn. Song song đó, lực lượng chức năng phải bảo đảm an ninh trật tự và an toàn cho người dân.

Chiều 22/10, Trại giam A2 khởi tố vụ án hình sự về hành vi trốn khỏi nơi giam, đồng thời ban hành quyết định truy nã đặc biệt đối với cả 4 phạm nhân. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ được huy động, tổ chức tìm kiếm tại khu vực rừng núi Cây Cày và các địa bàn lân cận.

Lúc 4 giờ 39 ngày 24/10, trong quá trình kiểm tra một xe khách lưu thông trên Quốc lộ 27C, đoạn qua xã Nam Khánh Vĩnh, lực lượng tuần tra thuộc Tổ Cảnh sát giao thông Công an Diên Khánh - Khánh Vĩnh (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa) phát hiện Lê Văn Cường đang trên xe và tiến hành bắt giữ. Vị trí Cường bị bắt cách Trại giam A2 khoảng 25km.

Trước đó, Cường đã đột nhập nhà dân, trộm quần áo để cải trang thành người dân, sau đó ra đường đón xe khách với ý định trốn khỏi địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, sau 3 ngày lẩn trốn, đối tượng đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Tiếp tục mở rộng phạm vi truy tìm, kiểm soát các tuyến giao thông và khu vực rừng núi, tối 28/10, lực lượng chức năng bắt giữ phạm nhân thứ hai là Võ Hoàng Duy tại khu vực núi Hòn Dữ, xã Diên Lâm.

Thời điểm bị bắt, Duy trong tình trạng sức khỏe suy kiệt do nhiều ngày nhịn ăn, uống. Lực lượng chức năng đã cho đối tượng ăn uống tại chỗ, sau đó đưa đến Bệnh xá Công an để chăm sóc y tế trước khi chuyển về phân trại tiếp tục giam giữ. Duy khai nhận đã cùng hai đồng phạm còn lại lẩn trốn trước đó.

Sau khi bắt giữ Duy, lực lượng chức năng tiếp tục tập trung truy tìm hai phạm nhân còn lại là Tình và Toàn. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh Khánh Hòa và các lực lượng liên quan được huy động, đeo bám địa bàn, mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Quá trình truy bắt gặp nhiều khó khăn do địa hình rừng núi hiểm trở, thời tiết tại khu vực núi Hòn Dữ và các địa bàn lân cận diễn biến thất thường. Có những ngày mưa lạnh, có ngày nắng nóng gay gắt. Lực lượng chức năng phải bám sát địa bàn trong nhiều ngày, dựng lán trại làm nơi nghỉ tạm, kiên trì rà soát từng khu vực, quyết tâm không để các đối tượng tiếp tục lẩn trốn.

Bên cạnh nỗ lực của các lực lượng chức năng, người dân địa phương cũng tích cực phối hợp, cung cấp thông tin và hỗ trợ công tác tìm kiếm.

Sau gần hai tuần truy tìm, khoảng 0 giờ ngày 03/11, lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ Lữ Văn Toàn tại khu vực triền núi thuộc xã Bắc Khánh Vĩnh. Trước đó, Toàn và Tình xuất hiện gần một nhà dân tại khu vực rừng núi Cây Cày. Khi bị phát hiện, Tình bỏ chạy, còn Toàn bị khống chế, bắt giữ.

Sau khi Toàn sa lưới, lực lượng chức năng tiếp tục dồn lực truy tìm phạm nhân cuối cùng là Hồ Văn Tình. Đến hơn 16 giờ ngày 07/11, Tình bị phát hiện, bắt giữ khi đang ẩn náu trong cống bê tông gần nghĩa trang thôn Suối Thơm, xã Bắc Khánh Vĩnh. Đây cũng là khu vực lực lượng chức năng đã tập trung rà soát, tìm kiếm trong những ngày trước đó.

Như vậy, toàn bộ 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 vào chiều 21/10 đã bị bắt giữ, khép lại cuộc truy tìm kéo dài 17 ngày tại các khu vực rừng núi hiểm trở thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Lật lại hồ sơ

Việc Công an tỉnh Khánh Hòa cùng các lực lượng phối hợp khẩn trương truy bắt thành công cả 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 là thành tích đáng ghi nhận, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và giữ gìn bình yên cho nhân dân. Đáng chú ý, trong số này, Hồ Văn Tình đang chấp hành mức án 20 năm tù về hai tội "Giết người" và "Mua bán trái phép chất ma túy".

Hồ Văn Tình từng dùng dao đâm trọng thương hai cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Gia Lai (trước đây), khi bị truy bắt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại xã Chư Á, TP Pleiku (cũ).

Theo hồ sơ vụ việc, chiều 07/6/2024, trong quá trình truy bắt Tình tại thôn 2, xã Chư Á, hai cán bộ Công an phát hiện người này mang theo ma túy. Khi bị truy đuổi, Tình bất ngờ rút dao thủ sẵn trong người, đâm liên tiếp khiến cả hai cán bộ bị thương, phải nhập viện cấp cứu. Công an tỉnh Gia Lai đã huy động lực lượng tổ chức truy bắt và đến cuối giờ chiều cùng ngày bắt giữ Tình khi người này đang lẩn trốn tại một rẫy cà phê của người dân ở thôn 2, xã Chư Á. Tang vật thu giữ gồm hai gói ni-lông nhỏ chứa ma túy đá. Trước đó, Tình có hai tiền án về các tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản" và "Chống người thi hành công vụ”.

Lữ Văn Toàn đang chấp hành án phạt 20 năm tù về tội "Giết người" theo bản án hình sự sơ thẩm số 53/HSST ngày 6/9/2023 của TAND tỉnh Phú Yên. Ngày 26/10/2023, Toàn được đưa đến Trại giam A2 chấp hành án theo quyết định thi hành án phạt tù số 144/QĐ-TA ngày 09/10/2023 của TAND tỉnh Phú Yên.

Toàn là con thứ hai trong gia đình có hai chị em. Học hết lớp 6, Toàn nghỉ học, ở nhà một thời gian rồi vào các tỉnh phía Nam làm thuê. Cuối năm 2022, Toàn gây ra cái chết của một thanh niên tại tỉnh Phú Yên (cũ). Theo hồ sơ vụ án, khuya 28/12/2022, tại một quán karaoke ở thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên (trước đây), Toàn cùng Võ Tấn Bạc xảy ra mâu thuẫn với một nhân viên phục vụ tên Cường. Cho rằng bị coi thường, cả hai đã tấn công khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Ngày 06/9/2023, TAND tỉnh Phú Yên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Toàn 20 năm tù và Võ Tấn Bạc 17 năm tù, cùng tội danh "Giết người".

Võ Hoàng Duy được cơ quan chức năng xác định là người cầm đầu một đường dây mua bán ma túy liên tỉnh tại tỉnh Bình Định (cũ), nay thuộc tỉnh Gia Lai. Trước khi bị bắt, Duy nhiều lần đến địa bàn tỉnh Kon Tum (cũ) mua ma túy, sau đó trực tiếp bán lại hoặc thông qua các đối tượng khác tiêu thụ. Tháng 6/2024, Duy cùng một số người bị bắt quả tang khi đến Kon Tum mua ma túy. Đến tháng 5/2025, TAND tỉnh Bình Định (cũ) đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt Duy 20 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Trong khi đó, Lê Văn Cường bị TAND TP Đà Lạt (trước đây), tỉnh Lâm Đồng, tuyên phạt 10 năm tù về hai tội "Trộm cắp tài sản" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy" vào năm 2024. Ngày 13/12/2024, Cường được đưa vào Trại giam A2 chấp hành án theo quyết định thi hành án phạt tù số 421/QĐ-CA ngày 23/10/2024 của TAND TP Đà Lạt.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ việc, đồng thời hoàn thiện hồ sơ để xử lý các phạm nhân liên quan theo quy định của pháp luật.

Chiều 07/11, ngay sau khi lực lượng chức năng bắt giữ Hồ Văn Tình - phạm nhân cuối cùng trong nhóm 4 người trốn khỏi Trại giam A2, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước - Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, đã gửi thư cảm ơn các lực lượng và người dân tham gia hỗ trợ truy bắt. Trong thư, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa gửi lời cảm ơn đến cấp ủy, chính quyền địa phương đã kịp thời chỉ đạo, huy động hệ thống chính trị cơ sở đồng hành, hỗ trợ Công an tỉnh hoàn thành nhiệm vụ. Lãnh đạo Công an tỉnh cũng cám ơn sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả của các đơn vị thuộc Bộ Công an và Trại giam A2; tinh thần cảnh giác, trách nhiệm của người dân khi tích cực theo dõi, cung cấp nhiều thông tin có giá trị, giúp rút ngắn thời gian truy bắt.