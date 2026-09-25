17 năm biến động, Cát Bà Amatina nhận hạn mức vay 6000 tỷ, 'lộ' bóng dáng ông lớn

6.000 tỷ đồng, cú hích Cát Bà Amatina

Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch ITC (UPCoM: VCR) vừa thông qua phương án vay vốn và nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Theo đó, VPBank cấp tín dụng tối đa 6.000 tỷ đồng nhằm tài trợ nhu cầu vay vốn và phát hành bảo lãnh để thực hiện đầu tư dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà, còn được biết đến với tên thương mại Cát Bà Amatina.

Khoản tín dụng có phạm vi khá rộng, bao gồm toàn bộ chi phí xây dựng hạ tầng; chi phí xây dựng và các khoản liên quan để phát triển 71,49ha đất thương phẩm của dự án theo dòng tiền dự kiến; cùng chi phí lãi vay được nhập gốc trong thời gian đầu tư xây dựng.

Thời hạn khoản vay kéo dài đến 31/12/2033, với lãi suất theo quy định của VPBank. VCR cũng cam kết toàn bộ dòng tiền bán hàng từ Cát Bà Amatina sẽ được chuyển về tài khoản chuyên thu tại VPBank.

Dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà, còn được biết đến với tên thương mại Cát Bà Amatina. Ảnh: VCG

Đáng chú ý, tài sản bảo đảm gồm quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai và các quyền tài sản phát sinh từ dự án. Một số tài sản khác thuộc sở hữu của VCR cũng có thể được sử dụng làm tài sản bảo đảm nếu được VPBank chấp thuận.

Thông tin về khoản tín dụng lớn lập tức tác động mạnh tới thị trường. Đến phiên 23/9, cổ phiếu này có thời điểm tăng lên 60.000 đồng/cổ phiếu.

Động lực đáng chú ý nằm ở việc khoản tín dụng 6.000 tỷ đồng không đơn thuần bổ sung nguồn vốn cho VCR, mà mở ra cơ hội để doanh nghiệp đẩy nhanh một dự án đã kéo dài trong thời gian rất lâu.

Cát Bà Amatina là dự án trọng điểm của VCR. Dự án có tổng diện tích hơn 172ha, tổng mức đầu tư khoảng 10.942 tỷ đồng, định hướng phát triển khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng với khoảng 1.300 căn biệt thự, liền kề, các công trình cao tầng hỗn hợp và khách sạn 5 sao.

Dự án nằm tại khu vực Cát Bà, trong Khu dự trữ sinh quyển thế giới đảo Cát Bà và liền kề quần thể di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.

Từ năm 2011, dự án từng được giới thiệu với tổng vốn đầu tư khoảng 1 tỷ USD, hướng tới mô hình khu phức hợp nghỉ dưỡng biệt thự biển, bến du thuyền, casino và công viên giải trí.

Yếu tố mới từ sự thay đổi cổ đông

Tuy nhiên, sau khoảng 17 năm kể từ khi khởi công, dự án chưa hoàn thành; doanh thu ghi nhận của VCR những năm gần đây ở mức thấp

Đến cuối quý II/2026, VCR đã rót khoảng 5.260 tỷ đồng vào Cát Bà Amatina. Các khoản chi phí liên quan dự án chiếm phần lớn tài sản của doanh nghiệp, trong đó có khoảng 114 tỷ đồng tiền lãi được vốn hóa vào chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

Đến cuối quý II/2026, VCR đã rót khoảng 5.260 tỷ đồng vào Cát Bà Amatina.

Bức tranh tài chính cho thấy hậu quả của việc dự án kéo dài. Trong 6 tháng đầu năm 2026, VCR không ghi nhận doanh thu nhưng lỗ hơn 69,7 tỷ đồng. Lỗ lũy kế đến cuối tháng 6/2026 gần 687 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu còn hơn 1.435 tỷ đồng, thấp hơn vốn góp 2.100 tỷ đồng.

Đây không phải tình trạng mới. Năm 2025, VCR chỉ đạt gần 3,2 tỷ đồng doanh thu và lỗ hơn 77,4 tỷ đồng. Năm 2024, doanh thu hơn 3 tỷ đồng nhưng lỗ hơn 21,8 tỷ đồng; riêng năm 2023 lỗ gần 287 tỷ đồng.

Nhiều quý trong hơn một thập kỷ, VCR không có doanh thu hoặc doanh thu ở mức rất thấp do dự án vẫn trong quá trình đầu tư và chưa có sản phẩm để ghi nhận.

Trong bối cảnh đó, sự thay đổi về cổ đông năm 2025 trở thành một yếu tố đáng chú ý.

Cuối tháng 6/2025, Vinaconex thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ 107,1 triệu cổ phiếu VCR, tương đương 51% vốn, với giá bán tối thiểu 48.000 đồng/cổ phiếu. Sau đó, trong tháng 7-8/2025, Vinaconex hoàn tất việc thoái vốn và VCR xuất hiện nhóm cổ đông mới.

Hai cổ đông lớn gồm Công ty TNHH Sàn Giao dịch Bất động sản Hà Nội Anpha và Công ty TNHH Imperia An Phú từng mua tổng cộng khoảng 99 triệu cổ phiếu VCR, tương đương hơn 47% vốn.

Đáng chú ý, các pháp nhân mới tại VCR có nhiều mối liên hệ nhân sự và hoạt động với các doanh nghiệp được biết đến trong hệ sinh thái MIK Group. Theo báo cáo của VCR, tính tới cuối năm 2025, Hà Nội Anpha sở hữu 23,06% vốn VCR; Công ty TNHH Khu Đông - Phú Quốc sở hữu 24,5%; Imperia An Phú 24,16% và Công ty TNHH Kinh doanh Quốc tế Silver Field 22,5%.

Một số nhân sự đại diện pháp luật tại các doanh nghiệp này cũng từng xuất hiện tại những pháp nhân có liên quan tới MIK Group.

Cơ cấu cổ đông VCR cuối năm 2025.

Imperia An Phú hiện do ông Vũ Đình Chiến làm đại diện pháp luật. Ông Chiến cũng từng là đại diện pháp luật Hà Nội Anpha đồng thời giữ vai trò đại diện pháp luật tại nhiều công ty trong ngành bất động sản khác có liên quan đến MIK Group.

Tại Công ty TNHH Khu Đông - Phú Quốc, ông Vũ Kim Toán là đại diện pháp luật. Ông Toán là đại diện một số công ty khác liên quan đến MIK Group như HBI. Trước đó, hồi giữa 2025, ông Toán là đại diện Imperia An Phú.

Điểm đáng chú ý nhất lúc này là nguồn vốn. Với hạn mức tín dụng 6.000 tỷ đồng từ VPBank, nếu được giải ngân theo tiến độ và sử dụng đúng mục đích, VCR sẽ có thêm dư địa tài chính để triển khai dự án. Đáng chú ý, quy mô hạn mức tín dụng mới còn lớn hơn số chi phí liên quan đến dự án mà VCR đã ghi nhận đến cuối tháng 6/2026, khoảng 5.260 tỷ đồng.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, VCR đặt mục tiêu doanh thu 1.031 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 101 tỷ đồng. Đây là mức kỳ vọng rất khác so với kết quả kinh doanh thực tế trong nhiều năm trước.