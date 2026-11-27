Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Thông tư số 55/2026/TT-BNNMT ngày 25/11/2026 quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi giữ chức vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Trong đó, Thông tư quy định danh mục các lĩnh vực mà người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi thôi giữ chức vụ:

1. Đất đai.

2. Đo đạc và bản đồ.

3. Viễn thám.

4. Quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo.

5. Biến đổi khí hậu.

6. Môi trường.

7. Khí tượng thủy văn.

8. Tài nguyên nước.

9. Trồng trọt và bảo vệ thực vật.

10. Chăn nuôi và thú y.

11. Thủy lợi.

12. Đê điều và phòng, chống thiên tai.

13. Lâm nghiệp.

14. Thủy sản.

15. Diêm nghiệp.

16. Phát triển nông thôn.

17. Chương trình, dự án, đề án thuộc các lĩnh vực được quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 và khoản 16 nêu trên do người thôi giữ chức vụ khi đang là cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp nghiên cứu, xây dựng hoặc thẩm định, phê duyệt.

Thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi thôi giữ chức vụ

Thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã là đủ 24 tháng kể từ ngày thôi giữ chức vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền đối với các lĩnh vực quy định tại các khoản 1 , 2, 3 và khoản 4 nêu trên.

Thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã là đủ 12 tháng kể từ ngày thôi giữ chức vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền đối với các lĩnh vực quy định tại các khoản 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 và khoản 16 nêu trên.

Đối với chương trình, dự án, đề án thuộc các lĩnh vực được quy định tại khoản 17 nêu trên là thời điểm hoàn thành chương trình, dự án, đề án theo quyết định hoặc văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp chương trình, dự án, đề án bị đình chỉ, chấm dứt hoặc điều chỉnh tiến độ, việc xác định thời hạn hạn chế thực hiện trên cơ sở hồ sơ pháp lý và quyết định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Thông tư 55/2026/TT-BNNMT có hiệu lực thi hành từ ngày 8/1/2027.

Về điều khoản chuyển tiếp, Thông tư nêu rõ, người có chức vụ, quyền hạn thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư số 02/2024/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 3 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thôi giữ chức vụ trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện thời hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định tại Thông tư số 02/2024/TT-BNNPTNT.