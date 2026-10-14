17 hộ dân được hỗ trợ di dời nhà cửa khỏi sạt lở

Khẩn trương di dời 17 hộ dân khỏi khu vực sạt lở

Những ngày này, tại bản Thanh Sơn, xã Quan Sơn (Thanh Hóa) các hộ dân có nhà cửa, đất ở bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất đang khẩn trương tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng để triển khai dự án xử lý khẩn cấp sạt lở đất.

Khu vực sạt lở ở Quan Sơn

Đồng hành cùng người dân, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng hỗ trợ tháo dỡ nhà ở, vận chuyển vật liệu đến khu tái định cư mới.

Trước đó, do ảnh hưởng của cơn bão số 4, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở đất tại 2 khu vực dân cư thuộc bản Thanh Sơn, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Trước tình hình đó, 17 hộ dân nằm trong vùng bị ảnh hưởng đã phải khẩn cấp di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

17 hộ dân bị ảnh hưởng bởi sạt lở

Để khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm an toàn lâu dài cho người dân, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt dự án xử lý khẩn cấp sạt lở đất tại 2 khu vực trên, với tổng mức đầu tư hơn 27 tỷ đồng.

Các hộ thuộc diện di dời đã được chính quyền địa phương bố trí đất ở tại khu tái định cư mới an toàn ở bản Thanh Sơn và phương án tái định cư xen ghép trong các khu dân cư, phù hợp với điều kiện thực tế.

Chung tay tháo dỡ nhà, vận chuyển vật liệu đến nơi ở mới

Xác định việc di dời nhà cửa là công việc cấp bách, đồng thời cũng là khó khăn lớn đối với các hộ dân, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chính quyền xã Quan Sơn đã chủ động huy động lực lượng cùng chung tay hỗ trợ người dân.

Huy động nhân lực hỗ trợ di dời nhà cửa cho người dân vùng sạt lở

Các lực lượng tham gia gồm công an, quân sự, dân quân tự vệ, đoàn thanh niên, các tổ chức chính trị – xã hội, Ban Quản lý bản Thanh Sơn và đông đảo bà con nhân dân. Mỗi người một việc, người hỗ trợ tháo dỡ nhà, người thu gom, vận chuyển vật liệu, người giúp các hộ dân sắp xếp công việc để sớm bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án.

Sự có mặt, động viên kịp thời của lãnh đạo địa phương cùng tinh thần trách nhiệm của các lực lượng đã góp phần tiếp thêm động lực cho các hộ dân vượt qua khó khăn, nhanh chóng di chuyển đến nơi ở mới an toàn.

Hỗ trợ người dân di dời, xây dựng lại nhà cửa sớm ổn định đời sống

Tại khu dân cư thuộc dự án xử lý khẩn cấp sạt lở đất ở bản Thanh Sơn, không khí lao động diễn ra khẩn trương, nhộn nhịp. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và người dân cùng nhau tháo dỡ nhà, vận chuyển từng cấu kiện, vật liệu xây dựng lên xe đã tạo nên hình ảnh đẹp về tình đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.

Nhờ sự chung sức của các lực lượng, nhiều hộ dân đã hoàn thành việc tháo dỡ nhà ở và vận chuyển vật liệu đến khu tái định cư mới trong thời gian ngắn, góp phần đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng cho dự án.

Quan tâm hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống sau thiên tai

Bên cạnh việc hỗ trợ ngày công tháo dỡ, vận chuyển nhà cửa, công tác bảo đảm điều kiện tái định cư và ổn định đời sống cho các hộ dân cũng là vấn đề được địa phương quan tâm.

Theo thông tin từ địa phương, các hộ thuộc diện di dời được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước theo quy định. Đồng thời, đơn vị thi công cùng các nhà hảo tâm đã chung tay hỗ trợ người dân. Tổng mức hỗ trợ tối đa lên tới 95 triệu đồng/hộ, tùy thuộc vào phương án xây dựng nhà ở mà từng hộ lựa chọn tại khu tái định cư.

Tuy nhiên, với những hộ phải di chuyển nhà sàn, xây dựng lại nhà ở tại nơi mới, chi phí vật liệu và nhân công xây dựng tăng cao đang tạo thêm áp lực không nhỏ. Để có nơi ở ổn định, an toàn sau thiên tai, các gia đình vẫn phải nỗ lực khắc phục khó khăn, cân đối nguồn lực và từng bước dựng lại nhà cửa.

Trong hoàn cảnh đó, sự hỗ trợ về ngày công, phương tiện vận chuyển và tinh thần của cấp ủy, chính quyền, các lực lượng chức năng cùng nhân dân có ý nghĩa thiết thực, giúp giảm bớt gánh nặng cho các hộ dân, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Việc triển khai dự án xử lý khẩn cấp sạt lở đất không chỉ góp phần khắc phục hậu quả thiên tai mà còn hướng tới bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản, tạo điều kiện để người dân an cư tại nơi ở mới.