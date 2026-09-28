17 dự án Luật được đưa ra thảo luận tại Hội nghị ĐBQH chuyên trách

Một Hội nghị ĐBQH chuyên trách được tổ chức. Ảnh: Media Quốc hội

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ Nhất, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc sáng 28/9. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự kiến phát biểu khai mạc Hội nghị.

Diễn ra trong 2 ngày (28-29/9), Hội nghị sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với 17 dự án Luật dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI vào tháng 10 tới.

Theo chương trình, các đại biểu Quốc hội chuyên trách sẽ thảo luận 5 nhóm dự án Luật.

Trong nhóm lĩnh vực kinh tế, tài chính có các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập; Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nhóm lĩnh vực an ninh gồm các dự án: Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật An ninh dữ liệu; Luật Định danh và xác thực điện tử.

Ở nhóm khoa học, công nghệ, môi trường, Hội nghị sẽ thảo luận các dự án: Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Luật Bưu chính (sửa đổi).

Nhóm lĩnh vực hành chính, tư pháp gồm các dự án: Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Đối với nhóm văn hóa, xã hội, các đại biểu sẽ cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí; dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội.

Các ý kiến tại Hội nghị sẽ là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện các dự án Luật trước khi trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.