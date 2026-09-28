17 dự án luật đang được Hội nghị ĐBQH hoạt động chuyên trách, xem xét, thảo luận

Quang cảnh Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất. Ảnh: quochoi.vn

Theo kế hoạch, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI khai mạc sáng nay, ngày 28/9. Trong 2 ngày làm việc (28 - 29/9), hội nghị xem xét, thảo luận 17 dự án luật.

17 dự án luật này bao gồm nhóm dự án luật thuộc lĩnh vực kinh tế, tài chính gồm dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập và dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bên cạnh đó, nhóm dự án Luật thuộc lĩnh vực an ninh gồm dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; dự án Luật An ninh dữ liệu và dự án Luật Định danh và xác thực điện tử.

Ngoài ra còn có nhóm dự án Luật thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, môi trường gồm dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; dự án Luật Bưu chính (sửa đổi).

Bên cạnh đó, hội nghị xem xét, thảo luận nhóm dự án Luật thuộc lĩnh vực hành chính, tư pháp, bao gồm dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi); dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); dự án Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Cùng với đó là nhóm dự án Luật thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội gồm dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí; dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội.