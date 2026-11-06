17 đơn vị nghệ thuật tranh tài tại cuộc thi nhạc cụ dân tộc ở Thái Nguyên

Tối 6/11, tại Nhà hát Ca, Múa, Nhạc quốc gia Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2026 (đợt II) với sự tham gia của 17 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trên cả nước.

Gìn giữ bản sắc âm nhạc truyền thống trong đời sống đương đại

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông khẳng định, âm nhạc truyền thống là bộ phận quan trọng của di sản văn hóa dân tộc, kết tinh tâm hồn, bản sắc và sức sáng tạo của các thế hệ người Việt Nam.

Theo Thứ trưởng, bảo tồn và phát huy giá trị nhạc cụ dân tộc không chỉ là gìn giữ di sản mà còn là trách nhiệm kế thừa, sáng tạo và phát triển những giá trị ấy trong đời sống đương đại.

Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Cục trưởng Cục NTBD Xuân Bắc và các đại biểu dự chương trình.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật có nhiều thay đổi, việc giữ gìn bản sắc truyền thống cần được thực hiện song song với khuyến khích sáng tạo, đổi mới phương thức biểu diễn và quảng bá. Qua đó, nghệ thuật dân tộc ngày càng có sức sống, sức lan tỏa và tiếp cận rộng rãi hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh, các hoạt động biểu diễn, giao lưu và cuộc thi chuyên ngành có vai trò quan trọng trong việc tạo môi trường để nghệ sĩ thể hiện tài năng, trao đổi kinh nghiệm, đồng thời góp phần phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố có triển vọng cho nghệ thuật truyền thống.

17 đơn vị nghệ thuật tham gia tranh tài tại Thái Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Lượng cho biết việc Thái Nguyên đăng cai tổ chức cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2026 có ý nghĩa thiết thực, góp phần tôn vinh giá trị âm nhạc truyền thống, tạo cơ hội giao lưu, trao đổi chuyên môn, khuyến khích sáng tạo và phát hiện, bồi dưỡng tài năng nghệ thuật.

Ông Dương Văn Lượng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên phát biểu.

Đây cũng là dịp để tỉnh quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Thái Nguyên thân thiện, giàu bản sắc, cùng những tiềm năng, lợi thế về văn hóa và du lịch đến bạn bè, du khách trong cả nước.

Cuộc thi năm nay được tổ chức thành 2 đợt tại tỉnh Lâm Đồng và Thái Nguyên, thu hút 33 đơn vị nghệ thuật trong và ngoài công lập cùng khoảng 800 thí sinh trên cả nước tham gia.

Mỗi tiết mục không chỉ thể hiện kỹ thuật biểu diễn mà còn góp phần giới thiệu những giá trị văn hóa, lịch sử và đời sống tinh thần của dân tộc.

Riêng đợt II tại Thái Nguyên quy tụ 17 đơn vị, gồm các nhà hát, đoàn nghệ thuật, cơ sở đào tạo nghệ thuật và đơn vị biểu diễn chuyên nghiệp đến từ nhiều tỉnh, thành phố.

Mỗi đơn vị mang đến cuộc thi những chương trình biểu diễn có dấu ấn riêng, phản ánh đặc trưng âm nhạc và bản sắc văn hóa của từng vùng miền, cộng đồng dân tộc. Sự đa dạng này tạo nên không gian giao lưu nghệ thuật phong phú, giúp công chúng có thêm cơ hội tiếp cận và thưởng thức nhiều loại hình âm nhạc truyền thống đặc sắc.

Lan tỏa giá trị nhạc cụ dân tộc đến công chúng

Tại cuộc thi, khán giả được thưởng thức các tiết mục độc tấu, hòa tấu với nhiều nhạc cụ dân tộc như đàn bầu, đàn tranh, đàn nguyệt... Mỗi phần trình diễn là dịp để nghệ sĩ thể hiện kỹ thuật, khả năng sáng tạo và sự am hiểu đối với nhạc cụ truyền thống.

Bên cạnh việc đánh giá năng lực chuyên môn của các nghệ sĩ, cuộc thi còn tạo môi trường để các đơn vị nghệ thuật, cơ sở đào tạo giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi phương pháp biểu diễn và nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ nghệ sĩ kế cận.

Nghệ sĩ biểu diễn tiết mục độc tấu sáo tại Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2026 (đợt II) ở Thái Nguyên.

Thông qua cuộc thi, Ban tổ chức kỳ vọng góp phần khơi dậy tình yêu đối với âm nhạc truyền thống, nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc; đồng thời khuyến khích các nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo, đưa âm nhạc dân tộc hòa nhập với đời sống đương đại mà vẫn giữ được bản sắc riêng.

Hoạt động cũng góp phần cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam, hướng tới xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.