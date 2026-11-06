17 đơn vị nghệ thuật hội tụ tại cuộc thi nhạc cụ dân tộc toàn quốc ở Thái Nguyên

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết, cuộc thi năm nay được tổ chức thành hai đợt tại Lâm Đồng và Thái Nguyên, thu hút 33 đơn vị nghệ thuật trong và ngoài công lập với khoảng 800 thí sinh tham gia. Riêng đợt 2 tại Thái Nguyên có 17 đơn vị, hơn 400 thí sinh.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu tại lễ khai mạc.

Đây là hoạt động được tổ chức theo Quyết định số 4418/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phê duyệt “Đề án tổ chức các cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp giai đoạn 2021-2030”.

Theo Thứ trưởng, cuộc thi không chỉ tạo cơ hội để nghệ sĩ giao lưu, thể hiện tài năng mà còn góp phần đánh giá chất lượng biểu diễn, đào tạo; phát hiện, tôn vinh tài năng và khuyến khích những sáng tạo có giá trị nghệ thuật. Thứ trưởng nhấn mạnh, bảo tồn âm nhạc truyền thống cần gắn với kế thừa, sáng tạo và phát triển trong đời sống đương đại; đồng thời đổi mới phương thức biểu diễn, quảng bá để nghệ thuật dân tộc lan tỏa rộng rãi hơn, nhất là tới thế hệ trẻ.

Với chủ đề “Âm sắc Việt - Hội tụ - Tỏa sáng”, cuộc thi hướng đến tôn vinh những giá trị đặc sắc của âm nhạc truyền thống, sự đa dạng của hệ thống nhạc cụ và các loại hình biểu diễn dân tộc. Đây cũng là dịp để nghệ sĩ, nhạc công giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thể hiện năng lực chuyên môn, góp phần phát hiện và bồi dưỡng những nhân tố nghệ thuật.

Đợt 1 đã diễn ra từ ngày 24 - 30/10 tại tỉnh Lâm Đồng, với sự tham gia của 16 đơn vị nghệ thuật. Đợt 2 diễn ra từ ngày 6 - 12/11 tại Thái Nguyên, quy tụ 17 đơn vị nghệ thuật trên cả nước.

Lễ khai mạc thu hút được đông đảo khán giả trong và ngoài tỉnh quan tâm thưởng thức.

Các đơn vị tham gia đợt 2 gồm: Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh Lạng Sơn; Nhà hát Ca, Múa, Nhạc quốc gia Việt Nam; Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam; Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP Hồ Chí Minh; Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội; Nhà hát Chèo Quân đội; Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế; Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội; Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam; Đoàn Văn công Quân khu 1; Nhà hát Chèo Hưng Yên; Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Ninh Bình; Nhà hát Lạc Hồng (Phú Thọ); Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Huế; Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh Tuyên Quang; Công ty CP Truyền thông và Giáo dục nghệ thuật Starlab và Đoàn Nghệ thuật các dân tộc tỉnh Thái Nguyên.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Dương Văn Lượng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cũng cho biết, việc đăng cai cuộc thi là cơ hội để Thái Nguyên giới thiệu hình ảnh, con người và những giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương đến bạn bè, nghệ sĩ và công chúng cả nước. Đồng thời, sự kiện góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, khơi dậy tình yêu đối với âm nhạc truyền thống, nhất là trong thế hệ trẻ.

Ông Dương Văn Lượng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên phát biểu khai mạc.

Cuộc thi diễn ra trong thời điểm Thái Nguyên đang tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, du lịch hướng tới kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh và Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026. Trước đó, chương trình Đại nhạc hội “Tự hào là người Việt Nam 2026 - Nối vòng tay lớn” thu hút hơn 30.000 người tham dự; Rock Concert “Thái Nguyên bừng sáng” có khoảng 28.000 khán giả.

Theo chương trình, các phần thi độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc tại Thái Nguyên diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật Việt Bắc (số 118 Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên) với các buổi biểu diễn vào 9h và 20h hằng ngày. Các chương trình mở cửa phục vụ công chúng, tạo điều kiện để người dân và du khách trực tiếp thưởng thức những tiết mục âm nhạc truyền thống do nghệ sĩ, nhạc công chuyên nghiệp trình diễn.