17 đối tượng lạng lách, bốc đầu xe mô tô tại khu vực SVĐ Mỹ Đình bị triệu tập | ATV ngày 15/10/2026
Rà soát 114 cơ sở giáo dục quy mô lớn trong tháng 10/2026; Hà Nội thử nghiệm phun sương dập bụi trên các tuyến phố trung tâm; CATP Hà Nội khuyến cáo người dân không đánh bắt thủy sản bằng phương thức hủy diệt; Triệu tập 17 đối tượng lạng lách, bốc đầu xe mô tô tại khu vực SVĐ Mỹ Đình
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/17-doi-tuong-lang-lach-boc-dau-xe-mo-to-tai-khu-vuc-svd-my-dinh-bi-trieu-tap-atv-ngay-15102026-post672111.antd