17 đối tượng lạng lách, bốc đầu xe mô tô tại khu vực SVĐ Mỹ Đình bị triệu tập | ATV ngày 15/10/2026

Bảo đảm quyền bình đẳng trước pháp luật là một trong những quyền con người, quyền công dân cơ bản được Nhà nước ghi nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm. Ðồng thời, là nguyên tắc hiến định quan trọng của Nhà nước ta. Tại Cà Mau, công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) năm 2026 tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối đưa pháp luật đến gần với Nhân dân, nhất là những người yếu thế.