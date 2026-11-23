Phần trình diễn Dân ca quan họ Bắc Ninh (UNESCO ghi danh năm 2009) trên sân khấu chương trình "Muôn sắc Việt Nam". Ảnh: Duy Khánh

Từ tiếng phách ca trù đến âm vang cồng chiêng đại ngàn

Giữa sân khấu 3.000 m² và biển sắc Việt tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, những làn điệu dân ca, âm thanh nhạc cụ truyền thống và sắc màu văn hóa từ khắp mọi miền đất nước cùng hội tụ, tạo nên bức tranh di sản Việt Nam phong phú, giàu bản sắc.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình nghệ thuật “Muôn sắc Việt Nam” là tiết mục “Bức tranh di sản”, giới thiệu 17 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh, với sự tham gia của các nghệ nhân và cộng đồng thực hành di sản trên cả nước.

Trình diễn nhã nhạc cung đình Huế (UNESCO ghi danh năm 2003) tại chương trình "Muôn sắc Việt Nam". Ảnh: Văn Tuyến

Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên (UNESCO ghi danh năm 2005) được tái hiện trên sân khấu. Ảnh: Duy Khánh

Thực hành then của người Tày, Nùng, Thái (UNESCO ghi danh năm 2019). Ảnh: Duy Khánh

Từ những câu quan họ Bắc Ninh đằm thắm, tiếng hát ca trù Hà Nội tinh tế, vẻ trang nhã của nhã nhạc cung đình Huế đến âm vang cồng chiêng Tây Nguyên và giai điệu đờn ca tài tử Nam Bộ, cùng nghệ thuật hát xoan, dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh, nghệ thuật bài chòi Trung Bộ …, mỗi loại hình nghệ thuật mang theo một câu chuyện riêng về lịch sử, đời sống và tâm hồn người Việt.

Điều làm nên ý nghĩa của cuộc hội tụ không chỉ nằm ở sự phong phú của các loại hình di sản, mà còn ở sự hiện diện của những con người đang trực tiếp gìn giữ và trao truyền các giá trị ấy.

Trong số những nghệ nhân, nghệ sĩ gắn bó với di sản, Tiến sĩ, NSƯT Bạch Vân là gương mặt tiêu biểu của nghệ thuật ca trù Hà Nội. Gần 40 năm qua, bà bền bỉ theo đuổi hành trình tìm hiểu, sưu tầm và gìn giữ loại hình nghệ thuật từng trải qua nhiều thăng trầm.

NSƯT Bạch Vân biểu diễn nghệ thuật ca trù (UNESCO ghi danh năm 2009). Ảnh: Văn Tuyến

Chia sẻ về hành trình gắn bó với ca trù, NSƯT Bạch Vân cho biết bà đã dành nhiều năm đọc sách, nghiên cứu tư liệu, điền dã và tìm gặp các nghệ nhân gạo cội, những bậc tiền bối để học hỏi, tiếp nhận tinh hoa của nghệ thuật truyền thống.

Với bà, gìn giữ ca trù không chỉ là lưu lại những bài bản, làn điệu cổ mà còn là bảo tồn không gian văn hóa, kỹ thuật biểu diễn và những giá trị thẩm mỹ đặc sắc đã làm nên sức sống của loại hình nghệ thuật này.

Dù bận rộn với các hoạt động kỷ niệm Ngày Di sản Việt Nam (23-11), NSƯT Bạch Vân vẫn đặc biệt quan tâm đến chương trình “Muôn sắc Việt Nam”.

Trước giờ biểu diễn chính chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” tối 24-11 tại Sân vận động Mỹ Đình, NSƯT Bạch Vân không giấu được niềm xúc động: “Tôi thực sự bất ngờ và xúc động trước quy mô của chương trình, từ hệ thống sân khấu hiện đại đến sự hội tụ của các nghệ nhân, nghệ sĩ đại diện cho 17 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh. Điều khiến tôi vui mừng nhất là sự quan tâm, trân trọng dành cho những loại hình nghệ thuật truyền thống như ca trù. Việc đưa di sản đến với khoảng 50.000 khán giả sẽ tạo sức lan tỏa rất lớn, giúp công chúng thêm hiểu, thêm yêu và cùng chung tay gìn giữ những giá trị nghệ thuật truyền thống”.

Theo NSƯT Bạch Vân, không khí trước giờ biểu diễn chính thức ngày 24-11 vô cùng rộn ràng, háo hức. Mỗi nghệ nhân, nghệ sĩ đều mang theo niềm tự hào và mong muốn giới thiệu những tinh hoa văn hóa của quê hương, góp phần làm nên bức tranh nghệ thuật đa sắc màu, đậm đà bản sắc Việt Nam.

Chuyển tải chiều sâu văn hóa dân tộc

Một trong những điểm đáng chờ đợi chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” là tiết mục “Bức tranh di sản”, hội tụ 17 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh.

Tiết mục "Bức tranh di sản" là điểm nhấn của chương trình. Ảnh: Duy Khánh

Chia sẻ về quá trình dàn dựng, NSND Trần Ly Ly cho biết, ê-kíp phải nghiên cứu kỹ lưỡng để chuyển tải chiều sâu văn hóa dân tộc bằng ngôn ngữ sân khấu, vừa tạo hiệu quả nghệ thuật vừa giữ được tinh thần của mỗi di sản.

“Đối với chúng tôi, văn hóa cộng đồng sau lũy tre làng là một điểm tựa rất đặc biệt đối với cả dân tộc Việt Nam”, NSND Trần Ly Ly chia sẻ.

Theo nữ nghệ sĩ, từ không gian văn hóa lúa nước, các nghi lễ truyền thống đến những hình thức sinh hoạt cộng đồng, mỗi yếu tố đều đặt ra yêu cầu riêng trong quá trình chuyển hóa thành hình ảnh sân khấu.

“Chúng tôi phải tính toán đến từng giây để chuyển tải được tinh thần và nét đặc trưng của mỗi di sản. Bởi không phải di sản văn hóa phi vật thể nào cũng có thể thể hiện bằng một tiết mục biểu diễn. Từ tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, hát xoan, hội Gióng, tín ngưỡng thờ Mẫu đến lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam, nghi lễ kéo co hay nghệ thuật làm gốm của người Chăm, mỗi loại hình đều đòi hỏi một cách tiếp cận và ngôn ngữ sân khấu riêng”, NSND Trần Ly Ly chia sẻ.

Từ tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. Ảnh: Duy Khánh

Nghệ thuật hát xoan trình diễn trên sân khấu. Ảnh: Văn Tuyến

Trong đó, quan họ, ca trù hay các loại hình nghệ thuật diễn xướng truyền thống có thể giới thiệu thông qua lời ca, tiếng đàn và hình thức biểu diễn đặc trưng, thì những di sản gắn với tín ngưỡng, nghi lễ hay nghề thủ công phải được chuyển tải bằng hoạt cảnh, hình ảnh lễ rước và các thủ pháp dàn dựng phù hợp.

Theo NSND Trần Ly Ly, để xây dựng một tiết mục có tính liên kết, các bộ phận biên tập, biên kịch, âm nhạc và đạo diễn phải phối hợp chặt chẽ. Từ ý tưởng, cấu trúc nội dung đến đường dây âm nhạc, chuyển cảnh và hình thức dàn dựng đều được tính toán kỹ lưỡng.

Đằng sau tiết mục “Bức tranh di sản” với thời lượng ngắn nhưng là quá trình nghiên cứu, lựa chọn và sáng tạo công phu. Đạo diễn âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng cùng các nghệ sĩ am hiểu văn hóa di sản, tham gia xây dựng các tuyến âm nhạc đã cùng nhau cân nhắc, điều chỉnh từng giây để những sắc màu văn hóa có thể hiện diện trong tổng thể chương trình kéo dài khoảng 120 phút. Với ý nghĩa, mỗi hình ảnh, âm thanh và chuyển động phải góp phần tạo nên một chỉnh thể nghệ thuật liền mạch, giúp khán giả cảm nhận được sự phong phú của di sản Việt Nam, đặc biệt trong việc tiếp cận thế hệ trẻ.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp” sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 24-11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, với quy mô khoảng 50.000 đại biểu, khán giả. Chương trình do Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì; Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cùng các cơ quan Trung ương, bộ, ngành và đơn vị liên quan thực hiện.