17 cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe đạt chuẩn chất lượng giáo dục

Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) vừa công bố dữ liệu cập nhật đến ngày 30/9/2026 về 210 cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn chất lượng giáo dục trong nước. Trong hệ thống kiểm định chất lượng chung, khối các trường đại học và học viện đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực sức khỏe tiếp tục duy trì uy tín đào tạo với nhiều cơ sở đạt chuẩn kiểm định chu kỳ mới và có kết quả đánh giá cao.

Theo danh sách, toàn quốc có 210 cơ sở giáo dục đại học và 12 trường cao đẳng sư phạm đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Bên cạnh các cơ sở đa ngành, hệ thống các cơ sở giáo dục đại học chuyên đào tạo và tham gia đào tạo khối ngành sức khỏe đóng vai trò chủ lực cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành y tế.

Trong danh sách đạt chuẩn chất lượng giáo dục trong nước, 17 cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe bao gồm:

Nhiều cơ sở đào tạo trong số này đã hoàn thành chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục lần thứ hai với kết quả điểm số đầy đủ trên bốn lĩnh vực gồm: đảm bảo chất lượng về chiến lược, đảm bảo chất lượng về hệ thống, đảm bảo chất lượng về thực hiện chức năng và kết quả hoạt động. Kết quả kiểm định là căn cứ quan trọng để người học và xã hội tham khảo.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục là 5 năm. Trước khi Giấy chứng nhận hết thời hạn, các cơ sở đào tạo cần chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch tự đánh giá, lựa chọn tổ chức kiểm định theo quy định để tiếp tục được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng trong chu kỳ tiếp theo.

Việc duy trì kết quả này góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực y tế, đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.