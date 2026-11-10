17 chuyến bay không thể hạ cánh do mưa dông ở miền Trung

Tình hình thời tiết tại sân bay Đà Nẵng ngày 10/11. Ảnh: VATM.

Thời tiết xấu tại khu vực miền Trung đã ảnh hưởng đến hoạt động khai thác hàng không trong ngày 9/11. Theo Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), các đơn vị điều hành bay phải triển khai nhiều biện pháp điều tiết lưu lượng, tổ chức bay chờ và điều chỉnh phương án tiếp cận hạ cánh.

Cụ thể, tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, mưa dông xuất hiện từ chiều 9/11 khiến tầm nhìn trên đường cất hạ cánh giảm xuống dưới tiêu chuẩn khai thác. Từ 17h30, tầm nhìn có thời điểm chỉ còn 750 m, khiến một chuyến bay phải bay vòng. Đến 18h30, thêm một chuyến không thể hạ cánh do tầm nhìn giảm còn 1.300 m.

Đến 19h35, một chuyến bay khác tiếp tục phải bay vòng do gió cạnh trên đường tiếp cận hạ cánh lớn.

Trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, nhiều tàu bay khởi hành cũng đề nghị tránh mây sau khi cất cánh, không thực hiện theo đường bay khởi hành tiêu chuẩn (SID) đã được cấp. Kíp trực kiểm soát không lưu đã phối hợp xử lý các yêu cầu phát sinh, duy trì phân cách an toàn giữa các tàu bay.

Đáng chú ý, khoảng 19h50, trước dự báo mưa rào mạnh và tầm nhìn tiếp tục suy giảm đến khoảng 21h, lực lượng điều hành bay đã rà soát lưu lượng tàu bay dự kiến đến Đà Nẵng.

Theo đó, sân bay dự kiến tiếp nhận 15-16 chuyến bay trong khung giờ 21h-21h59, trong khi chỉ khai thác một đường cất hạ cánh. Nhận định nguy cơ lưu lượng vượt năng lực tiếp thu trong điều kiện thời tiết bất lợi, các đơn vị đã tổ chức cuộc họp phối hợp ra quyết định khai thác (CDM).

Trên cơ sở thống nhất, Trung tâm Điều phối luồng không lưu quyết định công bố mức năng lực tiếp thu hạ cánh (AAR) 12 chuyến/giờ, đồng thời áp dụng Chương trình trì hoãn mặt đất (GDP) để điều tiết lưu lượng tàu bay, hạn chế quá tải trong vùng trời tiếp cận.

Từ 20h30 đến 21h45, thời tiết tại Đà Nẵng tạm thời thuận lợi. Tuy nhiên, mưa dông mạnh xuất hiện trở lại từ 21h45 đến 22h15, khiến tầm nhìn có thời điểm giảm xuống chỉ còn 350 m. Nhiều tàu bay phải bay chờ trong khu vực vùng trời sân bay (TMA).

Các kíp trực tiếp tục phối hợp với Trung tâm Kiểm soát đường dài Hà Nội và TP.HCM, triển khai những biện pháp điều hành như điều chỉnh tốc độ, tổ chức bay chờ để tàu bay chờ điều kiện thời tiết thuận lợi trước khi tiếp tục tiếp cận hạ cánh.

Theo thống kê của VATM, trong ngày 9/11, tại sân bay Đà Nẵng có 12 chuyến bay phải bay chờ và 4 chuyến phải bay vòng. Tại sân bay Phú Bài (TP Huế), một chuyến bay cũng phải bay vòng do thời tiết xấu.

Như vậy, tổng cộng 17 chuyến bay bị ảnh hưởng tại hai sân bay khu vực miền Trung trong ngày 9/11.

Sang ngày 10/11, dù thời tiết miền Trung tiếp tục được cảnh báo có mưa lớn, công tác theo dõi khí tượng và điều hành bay vẫn được duy trì chặt chẽ. Theo cập nhật của VATM, không ghi nhận chuyến bay nào bị ảnh hưởng do thời tiết trong ngày.

Các đơn vị thuộc Công ty Quản lý bay miền Trung tiếp tục tăng cường theo dõi diễn biến thời tiết, phối hợp giữa lực lượng khí tượng hàng không, kiểm soát viên không lưu và các cơ sở điều hành bay nhằm bảo đảm hoạt động bay an toàn, điều hòa và hiệu quả.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mưa lớn có khả năng kéo dài đến hết đêm 11/11, tập trung chủ yếu tại khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Lượng mưa dự báo phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 350 mm. Cơ quan khí tượng nâng mức cảnh báo rủi ro thiên tai do mưa lớn lên cấp 2 tại khu vực từ TP Đà Nẵng đến Quảng Ngãi. Trong khi đó, TP Huế và Khánh Hòa có lượng mưa thấp hơn, phổ biến 50-100 mm, cục bộ trên 200 mm.

Từ 12/11, mưa lớn ở các khu vực trên có xu hướng giảm dần.