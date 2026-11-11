17 chuyến bay bị ảnh hưởng thời tiết xấu tại miền Trung

Tàu bay của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam cất cánh từ Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Ảnh tư liệu: Trần Lê Lâm/TTXVN

Mưa lớn, dông mạnh có thể gây giảm tầm nhìn, ảnh hưởng đến điều kiện khai thác tại các cảng hàng không, sân bay, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác dự báo, cảnh báo khí tượng và tổ chức điều hành bay.

Ghi nhận của Công ty Quản lý bay miền Trung, vào ngày 9/11, tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, thời tiết diễn biến phức tạp với nhiều đợt mưa dông mạnh, làm giảm tầm nhìn, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động cất, hạ cánh của tàu bay.

Theo thống kê cùng ngày 9/11, tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng có 12 chuyến bay phải bay chờ và 4 chuyến bay phải bay lại; tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài có 1 chuyến bay phải bay lại.

Trong ngày 10/11, mặc dù tình hình thời tiết khu vực miền Trung tiếp tục được cảnh báo có mưa lớn, công tác theo dõi, dự báo, cảnh báo khí tượng và điều hành bay vẫn được các đơn vị duy trì chặt chẽ. Theo cập nhật không ghi nhận chuyến bay nào bị ảnh hưởng do thời tiết trong ngày.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình mưa lớn, dông và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm tại khu vực miền Trung, Công ty Quản lý bay miền Trung đã chủ động triển khai các phương án điều hành bay, tăng cường phối hợp giữa các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, linh hoạt xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn cho hoạt động bay.

Với phương châm đặt an toàn hoạt động bay lên hàng đầu, Công ty Quản lý bay miền Trung tiếp tục duy trì trạng thái sẵn sàng, tăng cường theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động các phương án điều hành, quyết tâm bảo đảm cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay an toàn, điều hòa, hiệu quả trong mọi tình huống.