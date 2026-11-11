17 chuyến bay bị ảnh hưởng do mưa dông tại miền Trung

Mưa dông khiến 17 chuyến bay phải bay chờ, bay lại

Theo Công ty Quản lý bay miền Trung (QLBMT), trong các ngày từ 8 đến đêm 11/11/2026, khu vực Trung Bộ chịu ảnh hưởng của đợt mưa lớn diện rộng, tập trung tại Huế, Đà Nẵng và các địa phương lân cận. Mưa lớn, dông mạnh làm giảm tầm nhìn, ảnh hưởng đến điều kiện khai thác tại các cảng hàng không, sân bay.

Đáng chú ý, ngày 9/11, thời tiết tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng diễn biến phức tạp với nhiều đợt mưa dông mạnh, tác động trực tiếp đến hoạt động cất, hạ cánh.

Từ 17h, Trung tâm Khí tượng hàng không Đà Nẵng dự báo xuất hiện mưa vừa đến mưa mạnh, tầm nhìn giảm. Tại đường cất, hạ cánh 35R, tầm nhìn có thời điểm xuống dưới tiêu chuẩn hạ cánh.

Đến 17h30, mưa mạnh khiến tầm nhìn giảm còn 750m, một chuyến bay phải bay lại. Khoảng 18h30, thêm một chuyến bay phải bay lại do tầm nhìn giảm xuống 1.300m, thấp hơn tiêu chuẩn khai thác của tổ lái. Đến 19h35, một chuyến bay tiếp tục phải bay lại do gió cạnh trên đường tiếp cận hạ cánh lớn.

Trong thời gian này, nhiều tàu bay khởi hành đề nghị tránh mây sau khi cất cánh, không thực hiện theo đường bay khởi hành tiêu chuẩn đã được cấp. Kíp trực kiểm soát không lưu chủ động phối hợp xử lý các yêu cầu phát sinh, bảo đảm an toàn và duy trì phân cách giữa các tàu bay.

Mưa dông miền Trung, khiến nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng (Ảnh minh họa).

Chủ động điều tiết lưu lượng khi thời tiết xấu

Khoảng 19h50 ngày 9/11, trước dự báo mưa rào mạnh, tầm nhìn suy giảm và có thể kéo dài đến 21h, lực lượng trực giám sát phối hợp với Trung tâm Quản lý luồng không lưu rà soát lưu lượng tàu bay đến Đà Nẵng.

Dự kiến có 15-16 chuyến hạ cánh trong khung giờ 21h-21h59, trong khi sân bay chỉ khai thác một đường cất, hạ cánh. Trước nguy cơ lưu lượng vượt năng lực tiếp thu trong điều kiện thời tiết bất lợi, các đơn vị đề xuất tổ chức cuộc họp phối hợp ra quyết định khai thác.

Sau khi thống nhất, Trung tâm Điều phối luồng không lưu quyết định công bố mức năng lực tiếp thu hạ cánh 12 chuyến/giờ, đồng thời áp dụng Chương trình trì hoãn mặt đất để điều tiết lưu lượng tàu bay, hạn chế nguy cơ quá tải trong vùng trời tiếp cận.

Từ 20h30 đến 21h45, thời tiết tại Đà Nẵng tạm thời thuận lợi. Tuy nhiên, mưa dông mạnh xuất hiện trở lại trong khoảng 21h45-22h15, khiến tầm nhìn có thời điểm giảm xuống chỉ còn 350m. Nhiều tàu bay phải bay chờ trong khu vực vùng trời sân bay.

Trước diễn biến này, lực lượng trực giám sát tiếp tục cập nhật tình hình thời tiết, phối hợp với các cơ sở điều hành bay đường dài ACC Hà Nội và ACC Hồ Chí Minh triển khai biện pháp điều hành chiến thuật như điều chỉnh tốc độ, tổ chức bay chờ để tàu bay chờ điều kiện thuận lợi trước khi tiếp tục tiếp cận hạ cánh.

Ngày 10/11 không ghi nhận chuyến bay bị ảnh hưởng do thời tiết

Theo thống kê của Công ty QLBMT, trong ngày 9/11, tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng có 12 chuyến bay phải bay chờ và 4 chuyến phải bay lại. Tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, một chuyến bay phải bay lại. Tổng cộng, 17 chuyến bay bị ảnh hưởng do thời tiết xấu.

Sang ngày 10/11, dù khu vực miền Trung tiếp tục được cảnh báo có mưa lớn, công tác theo dõi, dự báo, cảnh báo khí tượng và điều hành bay vẫn được duy trì chặt chẽ. Theo cập nhật của đơn vị, không ghi nhận chuyến bay nào bị ảnh hưởng do thời tiết trong ngày.

Trong suốt quá trình ứng phó, các kíp trực thực hiện nghiêm quy trình điều hành bay và Chỉ thị số 456/CT-CHK; chủ động phối hợp xử lý các tình huống phát sinh, đặt yêu cầu an toàn hoạt động bay lên hàng đầu.

Công ty QLBMT cho biết tiếp tục duy trì trạng thái sẵn sàng, tăng cường theo dõi diễn biến thời tiết và chủ động phương án điều hành nhằm bảo đảm hoạt động bay an toàn, điều hòa, hiệu quả trong điều kiện thời tiết miền Trung còn diễn biến phức tạp.