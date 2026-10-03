17 chủ tịch xã ở Quảng Ngãi bị Chủ tịch tỉnh phê bình

Theo văn bản, ngày 1/10/2026, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Qua công tác đăng ký, tổng hợp thành phần và theo dõi việc tham dự buổi làm việc, vẫn còn tình trạng một số cơ quan, đơn vị đăng ký thành phần tham dự chậm so với thời hạn yêu cầu. Một số địa phương tham dự trực tuyến tại điểm cầu địa phương nhưng không tham dự đầy đủ đến khi kết thúc hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm chủ trì Hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh ngày 1/10. (Ảnh: PV)

Để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong việc tham dự các cuộc họp, hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu thực hiện nghiêm việc đăng ký thành phần tham dự các phiên họp, cuộc họp, buổi làm việc do lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì.

Việc đăng ký thành phần dự họp phải theo đúng thời hạn, đúng thành phần được yêu cầu; đồng thời, quán triệt đến cán bộ, công chức được phân công tham dự họp thực hiện nghiêm việc tham dự đầy đủ, đúng thời gian và xuyên suốt nội dung cuộc họp. Trường hợp không thể tiếp tục tham dự phải kịp thời báo cáo và được người chủ trì đồng ý theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê bình chủ tịch UBND các xã: Ia Chim, Sa Loong, An Phú, Ba Động, Ba Gia, Nghĩa Hành, Đăk Rve, Ngọc Linh, Đăk Tờ Kan, Bình Minh, Đông Trà Bồng, Sa Bình, Trường Giang, Bình Chương, Tây Trà, Sơn Linh, Sơn Hà đã không nghiêm túc trong việc tham dự hội nghị ngày 1/10.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấp hành các quy định nêu trên của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi được giao theo dõi, đôn đốc việc đăng ký và tham dự các phiên họp, cuộc họp của lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương.

Từ đó tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) xem xét, phê bình, kiểm điểm đối với các trường hợp vi phạm, tái diễn tình trạng đăng ký chậm, tham dự không đúng thành phần, không đầy đủ hoặc không chấp hành nghiêm túc quy định về tham dự họp.