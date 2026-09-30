17 chiếc iPhone Duo duy nhất bằng bạc 'gây sốt' toàn thế giới

Chiếc iPhone Duo siêu sang trọng với mức giá khoảng 29 triệu won (khoảng 555 triệu đồng) vừa được ra mắt.

Caviar, công ty chuyên chế tác các sản phẩm xa xỉ, mới đây đã giới thiệu phiên bản "Liquid Metal" (Kim loại lỏng) dựa trên mẫu điện thoại thông minh gập iPhone Duo của Apple. Điểm nổi bật của sản phẩm nằm ở phần ngoại thất, mặt lưng tùy chỉnh được chế tác từ bạc sterling (một loại hợp kim bạc) và được đánh bóng đến mức sáng loáng như gương. Ngoài ra, bề mặt sản phẩm còn được tạo hình với những đường nét uốn lượn, gợi liên tưởng đến dòng kim loại đang chảy và gợn sóng.

Giá khởi điểm cho phiên bản 256GB là khoảng 25,6 triệu won (khoảng hơn 490 triệu đồng), trong khi phiên bản 2TB đắt nhất có giá lên tới khoảng 29 triệu won (khoảng 555 triệu đồng). Chỉ có 17 chiếc được sản xuất trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, Caviar cũng đã giới thiệu mẫu "Palmette 18K", dựa trên iPhone 18 Pro và Pro Max, với thiết kế sử dụng vàng 18K cùng hơn 100 viên kim cương. Giá khởi điểm cho mẫu này là khoảng 116 triệu won (khoảng hơn 2,2 tỷ đồng).