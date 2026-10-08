17 cán bộ, công chức hoàn thành khóa bồi dưỡng tiếng Lào

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đoạt phát biểu tại lễ tổng kết.

Ngày 8/10, tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX), Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tổng kết khóa bồi dưỡng tiếng Lào cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2026.

17 cán bộ, công chức thuộc các sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh tham gia khóa học đã hoàn thành chương trình đào tạo kéo dài 6 tháng với tổng thời lượng 350 tiết. Giáo viên giảng dạy kết hợp linh hoạt giữa lý thuyết trên lớp, thảo luận nhóm và tổ chức hoạt động ngoại khóa giao lưu cùng lưu học sinh Lào.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao Giấy khen cho giáo viên và học viên có thành tích xuất sắc.

Nhằm giúp học viên được thực hành ngôn ngữ trong môi trường thực tế, từ ngày 21 - 26/9, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức chuyến đi thực tế 6 ngày tại hai tỉnh U Đôm Xay và Luông Pha Bang (Lào), tạo điều kiện cho học viên nâng cao phản xạ giao tiếp bản địa và tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, phong tục nước bạn.

Nhờ sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm cao, 100% học viên hoàn thành chương trình và nhận giấy chứng nhận, trong đó 9 học viên đạt loại Giỏi (chiếm 53%) và 8 học viên đạt loại Khá (chiếm 47%). Tại lễ tổng kết khóa học, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đã trao tặng Giấy khen cho 1 giáo viên và 2 học viên có thành tích xuất sắc trong suốt khóa học.

Học viên nhận chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng tiếng Lào.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đoạt phát biểu nhấn mạnh ngôn ngữ là cầu nối quan trọng trong việc thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa Điện Biên và các tỉnh Bắc Lào. Đề nghị học viên sau khi trở về cơ quan công tác tiếp tục duy trì việc tự học, chủ động vận dụng tiếng Lào vào công việc chuyên môn; ngành giáo dục tiếp tục rút kinh nghiệm, hoàn thiện tài liệu, học liệu để nâng cao chất lượng đào tạo cho các khóa tiếp theo.