17 bị cáo lĩnh án vụ 200 tấn thịt lợn nhiễm dịch ở Công ty Đồ hộp Hạ Long

các bị cáo tại phiên toà. (Nguồn Báo Hải Phòng)

Vừa qua, TAND thành phố Hải Phòng xét xử 17 bị cáo liên quan vụ án vi phạm quy định về an toàn thực phẩm xảy ra tại Công ty CP Đồ hộp Hạ Long. Phiên tòa kéo dài từ sáng đến hơn 19 giờ cùng ngày.

Theo cáo trạng, từ tháng 5 đến ngày 8/9/2025, Công ty CP Đồ hộp Hạ Long mua của Bùi Đức Trọng hơn 197 tấn thịt lợn nạc xô nhiễm dịch tả lợn châu Phi để làm nguyên liệu sản xuất. Giá trị số thịt vi phạm được xác định gần 17,4 tỷ đồng; trong đó, lượng thịt bị phát hiện và buộc tiêu hủy trị giá hơn 9,7 tỷ đồng.

Thịt lợn bệnh được gom qua nhiều đầu mối

Cáo trạng xác định Bùi Đức Trọng thu mua thịt từ nhiều đầu mối chuyên gom lợn ốm, lợn nhiễm bệnh tại các hộ chăn nuôi và cơ sở giết mổ. Trong đó, Lê Bá Doanh cung cấp gần 97 tấn thịt lợn nạc xô, trị giá hơn 8,5 tỷ đồng; Trịnh Hà Việt cung cấp gần 95 tấn, trị giá gần 8,4 tỷ đồng.

Nguồn thịt tiếp tục được thu gom từ nhiều người khác. Nguyễn Gia Đạt bán hơn 11 tấn; Nguyễn Thị Tuyên hơn 9,3 tấn; Đào Thị Phượng hơn 3 tấn. Một số bị cáo khác bị xác định đã mua lợn bệnh, tự giết mổ hoặc mua thịt lợn ốm đã được giết mổ sẵn với giá rẻ để bán lại.

Số thịt này sau đó được gom qua nhiều khâu trước khi đưa đến Công ty CP Đồ hộp Hạ Long.

Bỏ qua quy trình kiểm tra nguyên liệu

Đối với nhóm cán bộ, nhân viên của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, cáo trạng xác định Trương Sỹ Toàn, thời điểm đó là Tổng Giám đốc; Phạm Thị Thúy Lan, Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng; Bùi Thị Thoan, nhóm trưởng phụ trách kiểm tra nguyên liệu đầu vào và Lại Thị Thanh Hương, nhân viên trực tiếp kiểm tra, tiếp nhận nguyên liệu, đã không thực hiện đầy đủ quy trình kiểm tra và lấy mẫu xét nghiệm đối với thịt lợn do Bùi Đức Trọng cung cấp.

Cáo trạng xác định việc bỏ qua các khâu kiểm soát đã dẫn đến số lượng lớn thịt lợn nhiễm bệnh được nhập vào doanh nghiệp.

Vụ án còn làm rõ hành vi đưa, nhận hối lộ trong hoạt động kiểm dịch.

Lê Nhật Huy, nhân viên Phòng Bán hàng Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, bị xác định nhiều lần đưa tiền cho Trần Thị Hương, Phó Trạm trưởng Trạm Giám sát tàu cá và Kiểm dịch lưu động, với mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng mỗi tháng.

Tổng số tiền Huy đưa cho Hương là 34 triệu đồng. Theo cáo trạng, Hương đã bỏ qua một số thủ tục kiểm dịch, lập khống biên bản và cấp giấy chứng nhận cho các lô hàng của doanh nghiệp.

Tổng Giám đốc lĩnh 19 năm tù

Sau phần xét hỏi và tranh luận, Hội đồng xét xử tuyên phạt Bùi Đức Trọng 18 năm tù; Lê Bá Doanh và Trịnh Hà Việt cùng 16 năm tù; Nguyễn Gia Đạt và Nguyễn Thị Tuyên cùng 14 năm tù về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Trương Sỹ Toàn, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, bị tuyên 19 năm tù. Phạm Thị Thúy Lan 16 năm tù, Bùi Thị Thoan 15 năm tù, Lại Thị Thanh Hương 14 năm tù về cùng tội danh.

Đinh Thị Nghị và Đào Thị Phượng cùng bị tuyên 5 năm tù.

Nguyễn Bỉnh Loan và Phạm Xuân Toan cùng lĩnh 30 tháng tù cho hưởng án treo; Phạm Thị Ngà và Phạm Văn Trường cùng lĩnh 36 tháng tù cho hưởng án treo.

Trần Thị Hương bị tuyên 4 năm tù về tội “Nhận hối lộ”; Lê Nhật Huy 18 tháng tù về tội “Đưa hối lộ”.