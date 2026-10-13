17 bị cáo lĩnh án tù vì tiếp tay đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Các bị cáo tại phiên toà xét xử. Ảnh: Báo Công lý

TAND TP Quảng Ninh vừa xét xử, tuyên phạt 17 bị cáo từ 10 đến 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong đường dây nhận, chuyển tiền lừa đảo xuyên quốc gia, với tổng số tiền giao dịch qua hệ thống lên tới hơn 279,5 tỷ đồng.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 9/2024, Nguyễn Đức Tiến (SN 1985, trú tại Hà Nội) sang Campuchia làm thuê cho một người tên Nguyễn Quang Hải, được giao quản lý, điều phối dòng tiền từ các hoạt động lừa đảo trực tuyến. Các thủ đoạn lừa đảo gồm giả danh Công an, tuyển cộng tác viên mua hàng hưởng chiết khấu hoặc yêu cầu nạp tiền làm nhiệm vụ.

Đầu tháng 10/2024, Tiến liên hệ với em họ là Nguyễn Đức Linh (SN 1983, trú tại Quảng Ninh), nhờ thuê căn nhà hai tầng trên đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả cũ, làm nơi ăn ở và vận hành hệ thống nhận, chuyển tiền.

Tiến đồng thời cử Nguyễn Đức Quân và Nguyễn Quang Trương (cùng SN 1987, trú tại Hà Nội) từ Campuchia về Việt Nam hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn nhóm nhân viên mở 61 tài khoản ngân hàng rồi bàn giao thông tin quản lý.

Linh tuyển 13 người làm thuê, trả lương từ 15 đến 20 triệu đồng/tháng. Tại căn nhà này, các điện thoại được cài sẵn ứng dụng ngân hàng để phục vụ việc nhận và chuyển tiền. Khi tiền do các bị hại chuyển đến, Quân hoặc Trương nhận chỉ đạo qua Telegram để chuyển tiếp sang các tài khoản khác.

Với giao dịch trên 10 triệu đồng cần xác thực sinh trắc học, các bị cáo gọi chủ tài khoản lên tầng hai để quét khuôn mặt. Theo kết quả điều tra, cả 13 người làm thuê đều thừa nhận biết số tiền giao dịch có nguồn gốc từ lừa đảo nhưng vẫn tham gia vì công việc nhẹ nhàng, thu nhập cao.

Ngày 16/1/2025, Công an phường Quang Hanh kiểm tra đột xuất căn nhà, phát hiện 10 người đang thực hiện giao dịch, thu giữ 1 máy tính xách tay và 47 điện thoại di động. Sau khi bị phát hiện, các đối tượng chỉ đạo từ Campuchia đã xóa dữ liệu nhóm Telegram từ xa.

Qua trích xuất dữ liệu và sao kê 61 tài khoản ngân hàng liên quan, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền luân chuyển qua hệ thống hơn 279,5 tỷ đồng. Trong đó, hơn 38,6 tỷ đồng là tiền giao dịch nội bộ, hơn 240,9 tỷ đồng do các bị hại bị lừa chuyển đến. Các đối tượng đã chuyển tiếp hơn 240,1 tỷ đồng, còn cơ quan chức năng phong tỏa được hơn 768,5 triệu đồng.

Quá trình điều tra xác định 7 bị hại bị chiếm đoạt tổng cộng hơn 784,2 triệu đồng. Các nạn nhân bị lừa bằng thủ đoạn dụ dỗ nạp tiền nhận thưởng hoặc đe dọa, giả danh Công an.

Mở rộng điều tra, nhiều người làm thuê liên quan đã đến cơ quan Công an đầu thú. Nguyễn Đức Tiến, đối tượng cầm đầu, bị phát lệnh truy nã quốc tế và trở về Việt Nam trình diện ngày 26/1/2026 sau khi được lực lượng chức năng và gia đình vận động.

Tại phiên tòa, Nguyễn Đức Tiến bị tuyên phạt 20 năm tù; Nguyễn Đức Linh và Nguyễn Đức Quân cùng lĩnh 17 năm tù; Nguyễn Quang Trương lĩnh 16 năm tù. Nguyễn Thanh Sơn và Phạm Văn Vinh cùng bị phạt 15 năm tù; Nguyễn Minh Tân và Vũ Tiến Sĩ cùng lĩnh 14 năm tù.

Các bị cáo Nguyễn Minh Hưng, Phạm Mạnh Hưng, Phạm Tuấn Long, Nguyễn Thị Trang, Dương Văn Tùng, Đoàn Văn Trường, Nguyễn Trung Hiếu, Đỗ Văn Chung và Lê Duy Tùng nhận mức án từ 10 đến 12 năm tù.

Vụ án là lời cảnh báo về thủ đoạn lợi dụng tài khoản ngân hàng để luân chuyển tiền lừa đảo. Người dân không nên cho mượn, cho thuê tài khoản, xác thực khuôn mặt hoặc chuyển tiền hộ người khác khi không rõ mục đích. Việc biết rõ nguồn gốc tiền do phạm tội mà có nhưng vẫn tham gia xử lý dòng tiền có thể dẫn đến trách nhiệm hình sự.