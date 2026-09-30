17 bị cáo hầu tòa vụ hơn 197 tấn thịt lợn bệnh vào Đồ hộp Hạ Long

Quang cảnh phiên tòa.

Sáng 30/9, TAND TP Hải Phòng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 17 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long, có trụ sở tại Hải Phòng, cùng các đơn vị liên quan.

Trong đó, 15 bị cáo bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, một bị cáo về tội “Đưa hối lộ” và một bị cáo về tội “Nhận hối lộ”. Phiên tòa khai mạc lúc 10h, thu hút đông người đến theo dõi.

Theo cáo trạng, từ tháng 5/2025 đến ngày 8/9/2025, Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long mua của Bùi Đức Trọng hơn 197 tấn thịt lợn nạc xô nhiễm dịch tả lợn châu Phi để sản xuất các sản phẩm bán cho người tiêu dùng. Giá trị số thịt vi phạm gần 17,4 tỉ đồng; trong đó, số thịt bị phát hiện, buộc tiêu hủy có giá trị hơn 9,7 tỉ đồng.

Trọng mua thịt từ những người chuyên thu gom tại các hộ gia đình, cơ sở giết mổ ở những địa phương thuộc Hưng Yên, Thái Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh và Hải Dương trước đây. Hai đầu mối cung cấp số lượng lớn là Lê Bá Doanh và Trịnh Hà Việt.

Doanh cung cấp cho Trọng gần 97 tấn thịt lợn nạc xô, trị giá hơn 8,5 tỉ đồng; Việt cung cấp gần 95 tấn, trị giá gần 8,4 tỉ đồng. Ngoài ra, Doanh còn thu gom bì lợn trên địa bàn Hải Phòng, vận chuyển thuê cho Trọng với tiền công 9 triệu đồng mỗi tháng.

Để có nguồn hàng, Doanh mua thịt lợn nhiễm bệnh từ nhiều hộ gia đình, cơ sở giết mổ nhỏ lẻ. Trong đó, Doanh mua của Nguyễn Gia Đạt hơn 11 tấn thịt, trị giá gần 997 triệu đồng; mua của Nguyễn Thị Lan hơn 1,6 tấn, trị giá hơn 140 triệu đồng.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Việt cũng thu mua qua nhiều đầu mối, gồm: Nguyễn Thị Tuyên với hơn 9,3 tấn, Đào Thị Phượng hơn 3 tấn; Phạm Văn Trường và Phạm Thị Ngà, mỗi người hơn 1 tấn. Nguyễn Gia Đạt tiếp tục thu gom từ các cơ sở nhỏ lẻ, trong đó mua của Đinh Thị Nghị hơn 1,3 tấn, Nguyễn Bỉnh Loan 160kg và Phạm Xuân Toan 120kg.

Cáo trạng xác định các bị cáo Tuyên, Phượng, Trường, Ngà, Nghị, Loan và Toan mua gom lợn nhiễm bệnh từ hộ chăn nuôi để giết mổ lấy thịt bán hoặc mua thịt lợn ốm đã được giết mổ sẵn với giá rẻ. Số thịt này qua nhiều đầu mối trước khi được đưa đến Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

Tại công ty, Trương Sỹ Toàn, Tổng giám đốc; Phạm Thị Thúy Lan, Phó trưởng phòng Quản lý chất lượng; Bùi Thị Thoan, nhóm trưởng phụ trách kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào và Lại Thị Thanh Hương, nhân viên tiếp nhận nguyên liệu, có trách nhiệm kiểm tra an toàn thực phẩm.

Tuy nhiên, những người này bị cáo buộc cùng bỏ qua các bước kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm chất lượng đối với thịt do Trọng cung cấp, để số lượng lớn thịt nhiễm bệnh được nhập vào công ty.

Liên quan khâu kiểm dịch sản phẩm, Lê Nhật Huy, nhân viên chăm sóc khách hàng thuộc Phòng bán hàng, được giao thực hiện thủ tục trước khi hàng hóa đưa ra thị trường.

Từ năm 2017 đến tháng 9/2025, Huy nhiều lần đưa tiền cho Trần Thị Hương, Phó trạm trưởng Trạm giám sát tàu cá và kiểm dịch lưu động thuộc Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y Hải Phòng.

Mỗi tháng, Huy đưa từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng nhằm để Hương bỏ qua thủ tục kiểm dịch, lấy mẫu, lập biên bản và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch an toàn thực phẩm cho các lô hàng của công ty. Tổng số tiền Huy bị cáo buộc đưa hối lộ là 34 triệu đồng.