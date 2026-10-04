17,7 triệu khách quốc tế đến Việt Nam: Cuộc đua 25 triệu còn 3 tháng

9 tháng năm 2026, Việt Nam đón 17,7 triệu lượt khách quốc tế, hoàn thành khoảng 71% mục tiêu 25 triệu lượt khách cả năm.

17,7 triệu khách quốc tế đến Việt Nam sau 9 tháng

Theo Cục Thống kê, 9 tháng năm 2026, khách quốc tế đến Việt Nam đạt khoảng 17,7 triệu lượt, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2025. Với kết quả này, Việt Nam đã hoàn thành khoảng 71% mục tiêu 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026.

Đường hàng không tiếp tục là phương thức chủ yếu, với khoảng 14,7 triệu lượt khách, chiếm 83,2% tổng lượng khách và tăng 11,9%. Khách đến bằng đường bộ đạt khoảng 2,7 triệu lượt, tăng 29,9%; đường biển đạt khoảng 243.400 lượt, tăng 27,7%.

Riêng tháng 9, Việt Nam đón khoảng 1,77 triệu lượt khách quốc tế, tăng 16,1% so với cùng kỳ.

Còn 7,3 triệu khách cho chặng cuối

Để chạm mục tiêu 25 triệu lượt khách trong năm 2026, Việt Nam cần đón thêm khoảng 7,3 triệu lượt trong 3 tháng cuối năm. Tính bình quân, mỗi tháng cần thu hút khoảng 2,4 triệu lượt khách.

Không chỉ tăng về lượng khách, nguồn thu từ thị trường quốc tế cũng tích cực. Trong 9 tháng, xuất khẩu dịch vụ du lịch đạt khoảng 13,06 tỉ USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ.

Quý IV được xem là chặng nước rút của du lịch Việt Nam. Nếu duy trì đà tăng trưởng và tận dụng tốt mùa cao điểm cuối năm, mục tiêu 25 triệu khách quốc tế sẽ là cột mốc đáng chú ý của ngành du lịch năm 2026.

MẠNH LÊ