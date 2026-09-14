17/28 dự án sử dụng vốn Nhà nước và tư nhân đã được tháo gỡ vướng mắc

Toàn cảnh cuộc làm việc.

Tổ công tác số 4 được giao tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 28 dự án, gồm 12 dự án sử dụng vốn tư nhân và 16 dự án sử dụng vốn nhà nước. Đến nay, 17/28 dự án đã được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chuyển sang tổ chức giải phóng mặt bằng, thi công, giải ngân và hoàn thành theo tiến độ; 5/28 dự án đã xác định hướng xử lý, tiếp tục được theo dõi, đôn đốc; 6/28 dự án đang được Tổ tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn.

Cuộc làm việc được trực tuyến đến các xã, phường có dự án khó khăn, vướng mắc liên quan.

Các đại biểu dự cuộc làm việc.

Trong đó, Dự án Đường trục chính đô thị - nội thị Mộc Châu và Dự án Đường nội thị thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La (nay là xã Bắc Yên) sử dụng vốn nhà nước còn gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, điều chỉnh chủ trương đầu tư, xử lý kỹ thuật và tiến độ thi công. Đối với các dự án: Khu đô thị mới Cò Nòi; Khu đô thị Bó Bun, phường Vân Sơn; Khu đô thị số 2, phường Chiềng An; Khu đô thị số 1, phường Chiềng Sinh sử dụng vốn tư nhân còn vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục pháp lý, hợp đồng và tiến độ thực hiện. Các đại biểu đã phân tích những tồn tại của từng dự án, nhất là nguyên nhân chậm tiến độ, trách nhiệm trong giải phóng mặt bằng, thực hiện hợp đồng; đồng thời, đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại cuộc làm việc.

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng tổ công tác số 4 phát biểu kết luận tại cuộc làm việc.

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đề nghị các thành viên Tổ công tác nghiên cứu kỹ hồ sơ, cơ sở pháp lý từng dự án để chủ động tham mưu, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục. Các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư tập trung giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh tuyên truyền, tạo đồng thuận trong nhân dân. Đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước, phấn đấu xử lý dứt điểm khó khăn, vướng mắc trước ngày 30/9; yêu cầu các nhà thầu huy động nhân lực, máy móc, bảo đảm tiến độ. Với các dự án sử dụng vốn tư nhân, tiếp tục rà soát pháp lý, tiến độ, nguyên nhân chậm để đề xuất phương án xử lý theo quy định, tránh kéo dài, lãng phí nguồn lực. Các dự án đã tháo gỡ vướng mắc tập trung triển khai theo tiến độ được phê duyệt, kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.