169 hộ dân ở Thuận An phản ánh bị nứt nhà sau thi công đường ven biển

Nhà bà Nguyễn Thị Gái xuất hiện nhiều vết nứt sau khi thi công đường ven biển và cầu vượt cửa biển Thuận An. Ảnh: S.Thùy

Sau khi công trình cầu vượt cửa biển Thuận An và tuyến đường dẫn hoàn thành, chính quyền địa phương phường Thuận An đã nhận được thông tin về việc xảy ra tình trạng nứt tường nhà ở của gần 170 nhà dân ở trên địa bàn.

Căn nhà cấp 4 của gia đình bà Nguyễn Thị Gái (số 44 Hoàng Sa) nằm ngay mặt tiền của tuyến đường dẫn 1B, thuộc Tổ dân phố An Hải xuất hiện nhiều vết nứt tường từ phòng khách, phòng thờ, nhà bếp… Theo bà Gái, tình trạng này xuất hiện khi các đơn vị thi công xây dựng và lu lèn tuyến đường.

Khoảng mấy tháng trước, tổ dân phố đã tổ chức cuộc họp và bà con đã phản ánh tình trạng này để mong chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan có hướng hỗ trợ cho người dân. Đến nay, chưa có đơn vị nào đến khảo sát, kiểm kê, đánh giá tình trạng nhà bà Gái.

Tình trạng nứt, hư hỏng nhà dân ở dọc tuyến đường ven biển qua phường Thuận An. Ảnh: S.Thùy

Bà Nguyễn Thị Gái cho hay, con cái trong nhà đi làm ăn xa, hai vợ chồng lớn tuổi ở nhà trong khi chồng đang đau ốm không đi lại được nên khi nhà xuất hiện nhiều vết nứt tường thì rất lo lắng, nhất là khi đang vào mùa mưa bão.

Cách đó không xa, căn nhà của gia đình ông Nguyễn Văn Hồng ở địa chỉ số 7/6 Hồ Văn Đỗ cũng có nhiều vết nứt ở các khu vực trong nhà với chiều dài vết nứt từ 0,5 đến gần 3m. Tại phòng thờ, một vết nứt lớn kéo dài khiến bê-tông bị toác rơi ra.

Ông Hồng thông tin, gia đình đã làm đơn phản ánh và kiến nghị đến phường Thuận An về tình trạng này. Vài ngày trước có người đã đến khảo sát, kiểm kê, mong rằng các đơn vị liên quan nhanh xử lý để người dân sớm có kinh phí sửa chữa nhà cửa.

Khu vực phòng thờ trong căn nhà của ông Nguyễn Văn Hồng có những vết nứt kéo dài, có chỗ nứt toác. Ảnh: S.Thùy

Trong tình trạng tương tự, căn nhà của bà Nguyễn Thị Bảy cũng xuất hiện nhiều vết nứt, có vị trí gần cửa ra vào bị bong tróc vôi vữa, rơi xuống khiến gia đình lo lắng. Bà Bảy cho biết, hiện tại nhà có hai vợ chồng và 3 người con trai sinh sống, còn con dâu và các cháu đã sang nơi khác cư trú.

Dự án “Tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Thừa Thiên Huế và cầu qua cửa Thuận An” (giai đoạn 1) có tổng mức đầu tư 2.400 tỉ đồng, với chiều dài gần 7,8km bao gồm cả 2,36km chiều dài cầu. Theo UBND phường Thuận An, đến nay có 169 hộ dân ở cả phía đoạn tuyến 1A (qua xã Hải Dương cũ) và đoạn tuyến 1B (thị trấn Thuận An cũ) trình báo về việc bị nứt nhà do việc thi công dự án.

Dự án Đường ven biển và cầu vượt cửa biển Thuận An giai đoạn 1 có mức đầu tư 2.400 tỉ đồng. Trong ảnh là đoạn tuyến 1B qua thị trấn Thuận An cũ. Ảnh: S.Thùy

Trao đổi với PV, ông Lê Đình Phong – Chủ tịch UBND phường Thuận An cho biết: Vừa qua, phường đã cử cán bộ phối hợp với đơn vị thi công đến kiểm đếm, khảo sát các nhà dân bị nứt tường nhà. Các nhà bị nứt và hư hỏng ở mức độ khác nhau, công ty bảo hiểm đã ghi nhận hiện trạng. Đến nay đã hoàn thành khảo sát 129 nhà dân, số còn lại sẽ tiếp tục triển khai trong tuần này.

“Sau khi công ty bảo hiểm có kết quả thì sẽ thống nhất với đơn vị thi công để đền bù cho người dân. Phía UBND phường sẽ đốc thúc để các đơn vị sớm thực hiện hỗ trợ, đền bù, đảm bảo quyền lợi cho người dân bị ảnh hưởng” – Chủ tịch UBND phường Thuận An nhấn mạnh.